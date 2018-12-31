【2019新年快樂】全球多地綻放煙花　新西蘭天空塔亮燈慶祝

多個城市已率先為新年舉行盛大的煙花匯演慶祝。民眾除了出席的熱鬧的跨年派對和晚會之外，還可以選舉參加不同的表演和祈福活動。

新西蘭：天空塔亮燈慶新年 發放繽紛煙花

新西蘭在本港時間晚上7時踏入2019年。奧克蘭（Auckland）作為首個迎接新年的主要城市，當地專業人員耗時半年準備今次的煙花匯演。當地著名地標天空塔（Sky Tower）在午夜亮起燈光，聯同海灣大橋（Harbour Bridge）舉行歷時5分鐘的煙花與燈光匯演。

首都惠靈頓（Wellington）和北島的吉斯伯恩（Gisborne）分別也有音樂會，預料有萬名市民入場慶祝。

↓↓奧克蘭天空塔煙花匯演↓↓

Three, two, one... Happy New Year New Zealand 🎉!



Auckland kicks off 2019 celebrations with fireworks display.



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太平洋島國率先慶祝

太平洋島國薩摩亞（Samoa）和基里巴斯（Kiribati）在香港時間傍晚6時，成為率先踏入2019年的國家，當地發放燃花慶祝。

澳洲悉尼：下雨無阻市民興致

澳洲是緊接新西蘭迎接新一年的國家，在悉尼歌劇院前即將有盛大的煙花匯演。雖然當地下起雨來，但這無阻市民興致，數以千計的市民聚集港口，等候五光十色的花火。

除此之外，主辦單位還於當地時間晚上9時準備了「家庭煙花匯演」，好讓一眾小童不用熬夜也可欣賞美麗的煙花。

新南威爾斯（New South Wales）省政府在悉尼海邊開設51個官方倒數活動，但有19個需要購票進場，收費更有高達335澳元（約1852港元），即使是以往免費的地點，今年也開始收費。悉尼市長穆爾（Clover Moore）批評省政府只顧賺錢，破壞氣氛。

迎接2019年：澳洲悉尼煙花主辨單位特意安排一段「家庭煙花」時間，讓一眾孩子可提早欣賞花火而不用熬夜。（美聯社）

日本東京：澀谷倒數派對 紅白歌大賽賀跨年

澀谷跨年執行委員會在當地街頭舉辦「YOU MAKE SHIBUYA COUNTDOWN 2018-2019」活動，是當局第3度舉行的倒數活動，去年吸引逾6.5萬人參加。

除此之外，民眾也愛到號稱「全球最繁忙的十字路口」的澀谷車站前聚集，慶祝2019年的來臨。為了應對人潮，警方當地時間晚上9時起，將在車站前十字路口、道玄坂、文化村通和井頭通等地實施交通管制措施。

迎接2019年：日本民眾將齊集東京澀谷車站外參加倒數派對，氣氛熱鬧。（視覺中國）

部分日本人新年會選擇安坐家中，吃頓年夜飯和蕎麥麵。他們也可以收看日本放送協會（NHK）的跨年節目「紅白歌大賽」，看明星和觀賞表演。此外，不少民眾和旅客會趁新年到寺院參拜。寺院會在新年時敲響108下鐘聲，象徵去除人類的108種煩惱。

迎接2019年：日本有神道教祭司前往東京明治神宮出席儀式。（路透社）

泰國：河畔煙花匯演夠觸目 民眾放天燈慶新年

泰國觀光局於曼谷昭披耶河（Chao Phraya River，又稱湄南河）與當地商場合辦倒數晚會，將發放號稱泰國史上最盛大的煙花匯演。當局預料吸引百萬名觀眾。

在北部的清萊（Chiang Rai）和中部的叻武里（Ratchaburi）等地都有傳統的音樂和舞蹈表演。2017年除夕時也有不少民眾在清邁（Chiang Mai）放天燈祈願。

迎接2019年：泰國部分民眾會在新年期間放天燈，祈求未來一年順順利利。（視覺中國）

德國柏林：跨年狂歡晚會 煙火閃耀勃蘭登堡門

德國柏林市中心多年來都舉行跨年狂歡晚會，屆時從勃蘭登堡門（Brandenburger Tor）至勝利女神柱（Siegessaeule）、全長2公里的廣場預料有數十萬人到場，觀賞樂隊演出和煙花表演。

迎接2019年：德國柏林將舉行跨年狂歡晚會，不但有樂隊演出，煙花還將在勃蘭登堡門上綻放。（Die Meile Facebook 照片）

法國巴黎：「黃背心」影響 跨年保安升級

始於11月17日的「黃背心運動」，每個周末都有示威者上街示威，來到12月底，上街人數雖然減少，但情況難令有意參與慶祝活動的民眾與遊客安心。當局也不敢掉以輕心。

跨年倒數熱點香榭麗舍大道（Champs Elysées）、凱旋門、特羅卡德羅廣場（Place du Trocadéro）和艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近地區，在除夕晚上均有道路管制。進入香榭麗舍大道的行人或需被搜身以及檢查隨身行李，當局還禁止人們攜帶煙火和酒精飲品進場。

迎接2019年：法國巴黎香榭麗舍大道每年除夕倒數日都萬人空巷，來到今年，當局擔心「黃背心運動」的影響，加強檢查措施。（視覺中國）

英國倫敦：泰晤士河畔「倫敦眼」上放煙花

英國倫敦將於泰晤士河畔（River Thames）的巨型摩天輪「倫敦眼」（London Eye）旁舉行盛大的煙花匯演迎接新一年。匯演數萬張門票9月底公開發售，全部被搶購一空。

迎接2019年：英國倫敦泰晤士河畔上空將舉行煙花匯演，閃閃煙火將照亮夜空。（視覺中國）

美國紐約：時代廣場倒數 向新聞工作者致意

紐約時代廣場（Time Square）跨年活動主題讚揚新聞與與言論自由，邀請《華盛頓郵報》和《紐約時報》等11名媒體高層與記者擔任特別嘉賓，在接近午夜時登台，一同按下跨年倒數60秒的水晶球降落按鈕。

雖然當地晚上可能會下雨，但當局預計晚上會有200萬人聚集。紐約基於安全考慮，首次出動無人機在廣場上空監視。

迎接2019年：紐約時代廣場的跨年活動邀請傳媒高層和記者主持倒數儀式。當局首次出動無人機在場監察。（路透社）

（中央社）