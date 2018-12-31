英少女微波爐叮蛋　滾燙液體灑臉　左眼一度失明

使用微波爐烹煮生蛋都是十分危險，加熱後生蛋內的水會變成蒸氣，令蛋殼受壓膨脹，繼而隨時爆開。 住在英國紐卡斯爾（Newcastle）的19歲少女伍德（Courtney Wood）顯然忽略這一點，她上周三（26日）煮早餐時，將生雞蛋放入微波爐加熱。她將之取出後，雞蛋突然在她面前爆開，滾燙的蛋液不僅灑在她臉上，亦令她左眼暫時失明。

她說：「我當時在煮早餐給自己吃。我在烤架放下一些煙肉，然後在一個壺內放了一隻蛋，加了一點水——我之前都是這麼做的——再將它放在微波爐內『叮』一分鐘。」

伍德說微波爐沒發出完成烹調的訊號，於是她將壺拿出來放下，再去看煙肉煮好沒有。她回頭處理雞蛋之際，意外就此發生：「當我轉向那個壺的時候，雞蛋在我面前爆開。」

任職護理員的伍德憶述事件，稱自己當時立即痛到尖叫起來，衝入洗手間用冷水撥臉降溫。

獨居的她想打電話給朋友求救，卻發現自己看不見前方。伍德後來自行到醫院急症室救助，醫生對她處方嗎啡，以及用紗布覆蓋她的傷口。

所幸伍德皮膚燒傷情況不嚴重，沒造成永久損傷。但她雙眼角膜都有擦傷，右眼情況比左眼差。她的右眼視力在48小時內已恢復正常，但左眼仍未能看得清楚。她需要每天滴眼藥水，以及前往醫療覆診，直至雙眼康復為止。

英國19歲少女伍德（Courtney Wood）上周三（26日）煮早餐時，將生雞蛋放入微波爐加熱。她取出雞蛋後，它突然在她面前爆開，滾燙的蛋液令她左眼一度失明。（《太陽報》網站截圖）

（都市報／鏡報）