【2019新年快樂】各國慶典迎新歲　大批民眾參與跨年活動

周二（1月1日）踏入2019年，各國分別舉行盛大跨年慶典迎接新一年。繼新西蘭、澳洲，以及歐洲各國後， 阿聯酋、俄羅斯、朝鮮、韓國及日本都有慶祝活動歡慶新歲。

在阿聯酋，位於杜拜全世界最高建築哈利法塔（Burj Khalifa）上演璀璨煙花表演，數十萬民眾在市中心觀賞。俄羅斯克里姆林宮上空亦有大型煙花發放，十分壯觀。

朝鮮舉行盛大的跨年慶典，民眾在平壤欣賞大型音樂及煙花匯演。韓國首爾則在市政廳附近舉行傳統的敲鐘儀式，大批民眾出席，擠得水洩不通。總統文在寅在社交網站發表新年談話，承諾將盡最大的努力實現和平，並造福於民。

迎接2019年：：朝鮮舉行盛大的跨年慶典，民眾在平壤欣賞大型音樂及煙花匯演。（美聯社））

2019年迎新歲：韓國首爾有大批民眾出席跨年慶典。（路透社）

在日本東京澀谷，不少民眾到號稱「全球最繁忙十字路口」的澀谷車站前聚集，慶祝2019年的來臨。此外，亦有民眾和旅客到寺院參拜。寺院會在新年時敲響108下鐘聲，象徵去除人類的108種煩惱。

日本首相安倍晉三發表新年感言，他指日皇即將換代，2019年作為開拓「日本明天」的一年，他將會站在最前列，留給子孫後代一個充滿希望、值得自豪的日本。

（綜合報道）