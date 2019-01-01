【2019新年快樂】紐約倒數活動民眾冒雨參加　悉尼跨年夜搞錯年份

周二（1月1日）踏入2019年，各國分別舉行盛大跨年慶典迎接新一年。繼新西蘭、澳洲，以及歐洲各國後， 阿聯酋、俄羅斯、朝鮮、韓國及日本都有慶祝活動歡慶新歲。美國紐約時報廣場的倒數活動雖然在雨中舉行，但無損民眾興致。

紐約：雨水冷卻不了 新年氣氛熾熱

多間新聞機構記者獲邀出席紐約時報廣場的倒數活動，他們與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）一同按下按鈕，讓晶光璀璨的水晶球在午夜前1分鐘啟動。它在民眾與遊客熱情的歡呼聲和掌聲中緩緩落下。

活動舉行期間雖然下雨，政府不讓出席者撐傘，他們只能穿雨衣。此外警方動員大批警員到場巡迴及駐守，以及設置障礙。基於安全考慮，警方將首次出動無人機在廣場上空監視。

迎接2019年：美國紐約時報廣場的倒數活動雖然在雨中舉行，仍吸引大批民眾與遊客到場參與。（視覺中國）

澳洲：悉尼大型煙花匯演 2019變2018

澳洲最大城市悉尼（Sydney）舉行大型煙花匯演迎接2019年，超過150萬人聚集在悉尼港（Sydney Harbour）一帶觀賞。英國《每日快報》報道指，悉尼市政府斥資320萬英鎊（約3189萬港元），發放總重8.5噸、合共10萬枚煙花。但有照射在港灣大橋（Habour Bridge）上的射燈投影卻寫着「2018新年快樂！」字句，令璀璨畫面美中不足。

部分在場觀眾拍攝這個出錯畫面並上載至社交媒體，又配以描述字句嘲諷。煙花表演秀監製麥金納尼（Anna McInerney）周二（1日）表示：「我們對此只能無奈一笑，我們花了15個月籌備如此規模的盛事，但仍發生這樣的事。」

迎接2019年：澳洲悉尼（Sydney）舉辦大型煙花匯演迎接2019年，但有照射在港灣大橋（Habour Bridge）上的射燈投影寫着：「2018新年快樂！」的字句，令璀璨畫面美中不足。（路透社）

英國：「大笨鐘」睽違逾1年再響鐘

英國倫敦數以萬計的人聚集在「大笨鐘」附近。修葺逾1年的「大笨鐘」在新年之際，讓民眾和遊客聽到久違的鐘聲。除了新年鐘聲，少不了地標「倫敦眼」以大型煙花匯演以及現場播放歌曲，讓人們極盡視聽之娛。不少人都冒寒在泰晤士河兩岸享受這美妙一刻。

迎接2019年：英國倫敦地標「倫敦眼」有大型煙花匯演，陪伴民眾與遊客迎接新一年。（視覺中國）

法國：示威者上街 不影響慶祝活動

法國巴黎備受自11月17日起每個周末都出現的「黃背心運動」示威困擾，政府在除夕自然不敢掉以輕心，警方加強景點保安，動員1.2萬警力。

身穿黃背心的示威者當然沒放過上街表達訴求的機會。但從現場照片可見，部分人面帶笑容，似乎新年的氣氛對緩和警民關係也有幫助。

曾是示威者聚集點的凱旋門一帶，如今換上美麗的燈光表演，遊人也重返香榭麗舍大道（Avenue des Champs-Élysées）熱鬧一番。警方為防出現混亂，在一些地方設立封鎖區，派員檢查遊人隨身物品，又禁止人們飲酒。

迎接2019年：自2018年11月中開始的「黃背心運動」示威延續至2019年新年，但從部分人面帶笑容的表情看來，佳節氣氛似乎有助緩和緊張的警民關係。（路透社）

德國：煙火閃耀 勃蘭登堡門更見宏偉

德國每個新年人頭湧湧的地方，其中一個肯定是勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）。該處跨年活動也是警方重點加強保安的地方，有約1300警員駐守。警員禁止遊人將煙花、瓶子及大袋帶入場地。

迎接2019年：德國宏偉的勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）每年都有煙花匯演，是民眾與遊人倒數迎接新年的熱門地點。（路透社）

阿聯酋：哈利法塔煙花綻放 場面倍添壯觀

在阿聯酋，位於杜拜全世界最高建築哈利法塔（Burj Khalifa）上演璀璨煙花表演，數十萬民眾在市中心觀賞。俄羅斯克里姆林宮上空亦有大型煙花發放，十分壯觀。

朝鮮舉行盛大的跨年慶典，民眾在平壤欣賞大型音樂及煙花匯演。韓國首爾則在市政廳附近舉行傳統的敲鐘儀式，大批民眾出席，擠得水洩不通。總統文在寅在社交網站發表新年談話，承諾將盡最大的努力實現和平，並造福於民。

迎接2019年：朝鮮舉行盛大的跨年慶典，民眾在平壤欣賞大型音樂及煙花匯演。（美聯社）

迎接2019年：韓國首爾有大批民眾出席跨年慶典，大家情緒十分高漲。（路透社）

日本：寺院響鐘108下 象徵盡除人間煩惱

在日本東京澀谷，不少民眾到號稱「全球最繁忙十字路口」的澀谷車站前聚集，慶祝2019年的來臨。此外，亦有民眾和旅客到寺院參拜。寺院會在新年時敲響108下鐘聲，象徵去除人類的108種煩惱。

日本首相安倍晉三發表新年感言，他指日皇即將換代，2019年作為開拓「日本明天」的一年，他將會站在最前列，留給子孫後代一個充滿希望、值得自豪的日本。

迎接2019年：日本民眾齊集東京澀谷車站外參加倒數派對，氣氛熱鬧。（路透社）

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（綜合報道）