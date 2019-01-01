【人人期望可達到】新年目標老是常失敗？　五個秘訣教你成功實踐

新年快樂！踏入新一年，有人會為自己訂下來年目標和願望。但今日的你還記得去年許下的宏願嗎？最後有成功實踐嗎？抑或是一如既往地無疾而終？ 有時候，未能達成新年願望可能受制於很多環境因素，並不是全屬自己的問題。但有些小秘訣仍可以幫助我們在限制下達成願望。

目標兩周後火速告吹 未必關自己事？

根據美國斯克蘭頓大學（University of Scranton）的調查顯示，只有8%的人可以實現他們的新年願望。另外也有研究反映，大部分人的新年願望於新年後兩周至一個月內便宣告失敗。

現實中，除了自身因素外，環境亦為我們加設限制，令實踐目標時變得困難。

不少人的新年願望都是圍繞健康，如多做運動、減肥成功等等。但無奈的是，民眾是否健康，部分亦取決於不同經濟和社會因素，並非個人能夠控制。流行病學家邁耶羅維茨卡茨（Gideon Meyerowitz-Katz）就指，有研究發現，如果一個人生活於較富裕的市郊，相比起生活在同一個國家的其他人，就較少患上糖尿病。

撇除經濟因素，社會環境亦扮演一定角色。例如假若你生活的地區中，較多餐廳供應捲餅、沙律等較健康的食物，而非炸魚薯條，在選擇有限的情況下，自然便較容易減肥和改善健康。

五個小秘訣 助你實現願望

要在限制中成功實踐願望，有專家就提出五個小秘訣，包括開放讓別人參與其中、逐小訂下明確目標、不要輕易給自己藉口、將新年願望與長期目標結合和克服失敗的陰影。想知更多，請點擊以下圖輯↓↓↓：

開放讓別人參與其中：英國沃威克大學（Warwick University）哲學家邁克爾（John Michael）表示，如果我們認為自己的目標對別人也很重要，我們的失敗「可能會影響他人的幸福」，我們就更傾向於堅持這些目標。意味我們可以與朋友一起報讀課程，借助從他人而來的動力實踐願望。甚至你可以將自己的願望公之於眾，讓旁人鞭策自己。（Unsplash：Helena Lopes）

（英國廣播公司／衛報）