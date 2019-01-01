羅馬尼亞接棒做輪值主席國　與歐盟「火星撞地球」？

新年新氣象，歐盟輪值主席國也會更換，奧地利周二（1月1日）交棒予羅馬尼亞接任。但外界既擔心羅馬尼亞的貪污問題，又憂慮她與歐盟的關係愈來愈差，歐盟委員會甚至公開質疑該國做主席的能力。 2019年上半年歐洲將有多項重大事件登場，包括英國脫歐、歐洲議會選舉等，如今還有羅馬尼亞跟歐盟的火星撞地球戲碼，更加「熱鬧」。

2019上半年歐盟將有多件大事發生，包括英國脫歐、歐洲議會選舉等。（VCG）

歐盟輪值主席國全稱歐洲聯盟理事會主席國「Presidency of the Council of the European Union」，由28個成員國輪流出任，每半年輪換一次。這次是布加勒斯特（羅馬尼亞首都）政府加入歐盟12年以來，首次做主席國。

未上任先有口水戰

但這個東歐國家還未正式出任主席，就先有一輪口水戰。歐盟委員會主席容克上周六（12月29日）接受德國報章《星期日世界報》訪問稱，羅馬尼亞雖然在「技術上」準備就緒，但似乎還未全面搞清楚領導歐盟的意義。他指該國應把自己的利益放下，多聆聽其他國家的意見，「但我對此有質疑。」

羅馬尼亞自然予以反擊，該國執政黨領袖菲福爾（Mihai Fifor）周一（12月31日）直斥「羅馬尼亞仍在接受歐盟的特別監察，有些歐盟官員就是把羅馬尼亞當作二流國家對待。」他又補充指，有些事情在歐洲各地都有發生，該國不會再接受因為這些事而被他人指着罵或制裁。

羅馬尼亞執政黨領袖執政黨領袖菲福爾（Mihai Fifor）指有些歐盟官員把羅馬尼亞當作二流國家對待。（VCG）

歐盟與羅馬尼亞發生什麼事？

羅馬尼亞自2007年加入歐盟後，本來是親歐盟分子，該國經濟發展在歐盟成員國之中排名較後，可享有接受歐盟貸款及援助等好處。

但是自羅馬尼亞左派政府上場、加上歐洲難民危機問題惡化後，該國與歐盟的關係逐漸轉差，例如在難民配額的議題上，該國與匈牙利、波蘭等一樣持反對意見。該國政壇重量級人物、執政黨主席德拉格內亞（Liviu Dragnea）又曾大力批評歐盟不公，指控布魯塞爾剝奪其政府表達意見的權利。

2018年4月，羅馬尼亞又公開與歐盟唱反調，提出把駐以色列大使館遷至耶路撒冷。

歐盟同樣「不相信」羅馬尼亞，尤其是不滿該國嚴重的貪污問題，又抗議當地政府推行的司法制度改革削弱司法獨立。布魯塞爾一直把羅馬尼亞列入的監察司法制度的特別名單，遲遲沒有剔除。

2018年7月，該國又開除獲歐盟讚揚的反貪檢察官林科韋西（Laura Codruta Kovesi），惹來歐盟進一步不滿。

羅馬尼亞2018年7月開除獲歐盟讚揚的反貪檢察官林科韋西（Laura Codruta Kovesi）。（VCG）

未來半年歐洲很熱鬧

歐盟輪值主席國雖然沒有極大權力，但是負責制訂歐盟討論議程，也作為各成員國之間的橋樑角色，故此具有一定重要性。尤其是在2019年上半年，歐洲將有多項重大事件登場，包括3月底英國正式脫離歐盟、5月歐洲議會選舉，還有歐盟財政預算討論等。

美聯社上周五（12月28日）報道，羅馬尼亞一共有257個不同議題要處理，包括移民問題、歐盟預算等。但是如今羅馬尼亞與布魯塞爾之間的關係愈來愈緊張，也令外界擔心此會帶來更負面影響。