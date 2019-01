羅馬尼亞接棒做輪值主席國　與歐盟「火星撞地球」？

新年新氣象,歐盟輪值主席國也會更換,奧地利周二(1月1日)交棒予羅馬尼亞接任。但外界既擔心羅馬尼亞的貪污問題,又憂慮她與歐盟的關係愈來愈差,歐盟委員會甚至公開質疑該國做主席的能力。 2019年上半年歐洲將有多項重大事件登場,包括英國脫歐、歐洲議會選舉等,如今還有羅馬尼亞跟歐盟的火星撞地球戲碼,更加「熱鬧」。

2019上半年歐盟將有多件大事發生,包括英國脫歐、歐洲議會選舉等。(VCG)

歐盟輪值主席國全稱歐洲聯盟理事會主席國「Presidency of the Council of the European Union」,由28個成員國輪流出任,每半年輪換一次。這次是布加勒斯特(羅馬尼亞首都)政府加入歐盟12年以來,首次做主席國。

未上任先有口水戰

但這個東歐國家還未正式出任主席,就先有一輪口水戰。歐盟委員會主席容克上周六(12月29日)接受德國報章《星期日世界報》訪問稱,羅馬尼亞雖然在「技術上」準備就緒,但似乎還未全面搞清楚領導歐盟的意義。他指該國應把自己的利益放下,多聆聽其他國家的意見,「但我對此有質疑。」

羅馬尼亞自然予以反擊,該國執政黨領袖菲福爾(Mihai Fifor)周一(12月31日)直斥「羅馬尼亞仍在接受歐盟的特別監察,有些歐盟官員就是把羅馬尼亞當作二流國家對待。」他又補充指,有些事情在歐洲各地都有發生,該國不會再接受因為這些事而被他人指着罵或制裁。

羅馬尼亞執政黨領袖執政黨領袖菲福爾(Mihai Fifor)指有些歐盟官員把羅馬尼亞當作二流國家對待。(VCG)

歐盟與羅馬尼亞發生什麼事?

羅馬尼亞自2007年加入歐盟後,本來是親歐盟分子,該國經濟發展在歐盟成員國之中排名較後,可享有接受歐盟貸款及援助等好處。

但是自羅馬尼亞左派政府上場、加上歐洲難民危機問題惡化後,該國與歐盟的關係逐漸轉差,例如在難民配額的議題上,該國與匈牙利、波蘭等一樣持反對意見。該國政壇重量級人物、執政黨主席德拉格內亞(Liviu Dragnea)又曾大力批評歐盟不公,指控布魯塞爾剝奪其政府表達意見的權利。

2018年4月,羅馬尼亞又公開與歐盟唱反調,提出把駐以色列大使館遷至耶路撒冷。

歐盟同樣「不相信」羅馬尼亞,尤其是不滿該國嚴重的貪污問題,又抗議當地政府推行的司法制度改革削弱司法獨立。布魯塞爾一直把羅馬尼亞列入的監察司法制度的特別名單,遲遲沒有剔除。

2018年7月,該國又開除獲歐盟讚揚的反貪檢察官林科韋西(Laura Codruta Kovesi),惹來歐盟進一步不滿。

羅馬尼亞2018年7月開除獲歐盟讚揚的反貪檢察官林科韋西(Laura Codruta Kovesi)。(VCG)

未來半年歐洲很熱鬧

歐盟輪值主席國雖然沒有極大權力,但是負責制訂歐盟討論議程,也作為各成員國之間的橋樑角色,故此具有一定重要性。尤其是在2019年上半年,歐洲將有多項重大事件登場,包括3月底英國正式脫離歐盟、5月歐洲議會選舉,還有歐盟財政預算討論等。

美聯社上周五(12月28日)報道,羅馬尼亞一共有257個不同議題要處理,包括移民問題、歐盟預算等。但是如今羅馬尼亞與布魯塞爾之間的關係愈來愈緊張,也令外界擔心此會帶來更負面影響。