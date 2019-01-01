【2019新年快樂】全球哪個國家最早跨年？　澳小鎮一日過三次新年

全球各個時區的民眾周一（31日）除夕夜陸續迎來新一年。太平洋島國薩摩亞（Samoa）和基里巴斯（Kiribati）早已在香港時間周一傍晚6時，率先踏入2019年，當地發放煙花慶祝。 而澳洲小鎮卡梅倫角（Cameron Corner）當晚就經歷三次跨年，連當地居民都形容為新奇有趣的體驗。

薩摩亞和基里巴斯緊貼國際換日線西邊，因而成為每年最早跨年的國家。薩摩亞在午夜鐘響時，舉行傳統的大型狂歡活動，有民俗舞者和雜耍演員將火焰拋向空中。

當地政府亦在Facebook上發文祝賀，「薩摩亞正以獨特的方式迎接新年。煙火表演將成為一年一度的慶祝活動，以迎接新的一年，讓所有人從現在開始見證和享受。」

但事實上，薩摩亞所有跨年慶祝活動中最有趣的方式是，乘坐1小時的飛機到換日線另一邊的美屬薩摩亞，就可以在約1天後再次慶祝新年。

要在24小時內經歷多次跨年，亦可選擇前往澳洲小鎮卡梅倫角。小鎮位於三個州的交界，橫跨新南威爾斯省（New South Wales）、南澳省（South Australia）和昆士蘭省（Queensland），坐落於三個不同時區。

當地居民米勒（Fenn Miller）指，在卡梅倫角可以經歷三次跨年，每半小時一次。首先是到新南威爾斯省跨年，相隔半小時後到南澳省，再等半小時之後就輪到昆士蘭省。米勒說：「這種跨年體驗有點新奇，亦有點有趣。」

但事實上，生活在這個小鎮也令經營小店的米勒過得不平凡：他擁有昆士蘭省的酒牌、南澳省的郵遞區號，以及新南威爾斯省的電話號碼。

（鏡報／9NEWS）