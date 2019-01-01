【2019新年】想乘機「社交排毒」Unfriend親友？　小心隨時中箭

有人說，在社交網絡見到一群朋友出席聚會，但自己沒有獲邀，是很大的打擊。但當你上朋友的Facebook，發覺原來他或她原來已經悄悄把你「Unfriend」（刪除好友），這消息更令人受傷。如果對象是大時大節都會見面的親人，情況就可能更加「老尷」。 《華爾街日報》訪問了幾個關於Unfriend親友、自己難受的真實個案，對於農曆新年可能要與親友團拜的讀者，或者有參考作用。

有人十分介意被朋友Unfriend或Unfollow，但亦有人「自尋煩惱」，下載手機程式追蹤什麼人Unfollow自己。（網頁載圖）

當面對質 抑或絕口不提？

美國大學生達菲（Mark Duffy）電話下載了一個程式，當有朋友在Instagram取消追蹤（Unfollow）他的帳戶時，他就會收到通知。有一日，他發現名單上包括他表兄弟。

達菲的反應不是傷心，而是啟動心理保護機制。「當時感覺不太舒服。」他隨即報復，同樣取消關注這名親人。但他仍然耿耿於懷，並上Twitter徵詢網友意見，問究竟他應否跟對方在平安夜對質。

最後達菲果然被逼要在節日跟這名表兄弟同枱食飯，「我一整日都很緊張，不知道應該跟他說什麼。」但當兩人真的要面對面談話，結果是大家都沒有提起這件事，「好像什麼事也沒有發生一樣」。

在社交平台移除朋友出朋友名單，或者可以從此不見面，但如果對方是親人，就很難避免節日重聚時的尷尬場面。（VCG）

Unfollow就可以「暢所欲言」？

25歲的科爾（Matt Cole）就沒有那麼「幸運」。他62歲的阿姨因為不滿他的帖文和朋友的回應不尊重長輩而unfollow他。原本科爾並不介意，但在家族活動中，這名長輩卻無故提起這件事。「我當時嚇呆了。Unfollow是常有的事，但在當事人面前提起並不尋常。」後來這名阿姨抱歉指自己年紀大，不知道社交網絡的規矩。

而更加吊詭的是，科爾在Twitter發文提及此事，以為阿姨沒有關注就看不到？誰料到科爾的媽媽在兒子的帖文按讚，因此科爾阿姨都意外見到這則諷刺自己的帖文。社交網絡進一步加劇兩人之間的矛盾。

Facebook可以容許用戶取消追蹤某人、暫停關注對方動態，而不需要一下子刪除對方為朋友。（Facebook截圖）

想疏遠不一定要Unfriend

其實Facebook及Instagram都深明這種社交難題，為了避免對方發現被Unfriend，見面時會「面左左」，兩大平台分別推出不同功能，讓用家可以看不到眼中釘的近況之餘，但又不用狠狠把對方從朋友圈刪除。

在Facebook上可以選擇「取消追蹤」（Unfollow）或「休息一下」（Take a break），後者為「冷戰」功能，設定後雙方30天內都不會在首頁動態（News Feed）見到對方消息；Instagram則可以在對方帳戶按「靜音」（mute）。

儘管各大社交平台都有折衷方法，給用戶在「眼不見為乾淨」下維持「朋友關係」，不過一年伊始，亦有人認為來個社交「斷捨離」、適當地縮減朋友名單，將不太相熟、不斷上載自拍照、經常傳來遊戲邀請等滋擾人士移除是好事，認為這或是有益身心的新年「數碼排毒」活動。

如果你是不幸被Unfriend的人，有專家就鼓勵你看開一點，在反省自己網絡行為的同時，亦無須對事件太介懷。

被Unfriend是時有發生的事，有專家呼籲遇到這種情況時，首先要檢討自己的網絡行為是否有問題，另外亦不必太介懷。（VCG）

（華爾街日報）