泰國美女病重骨瘦如柴　男友堅持病房完婚　留下感言「別無所求」

泰國一名男子上周六（12月29日）在Facebook帳號「TuaKook Kook Kitjaroenchai 」上分享自己與病重女友在醫院病房內完婚的照片。 雖然結婚場地是醫院病房，但兩人臉上依然洋溢幸福，情景令人動容。新郎在網上留下情深的句子為妻子打氣，也讓網民非常感動。

泰國病重新娘：新娘生病前與新郎的合照，可見她是個美人兒。（TuaKook Kook Kitjaroenchai Facebook 照片）

泰國媒體指，當時新娘已罹患重病數月，原本姣好的面容也變得十分憔悴。病魔把她的身體折磨得不似人形，親友都非常心痛。她時刻都須要戴上氧氣管，無法離開病床，這也令她身形變得消瘦。

從成婚當日的照片可見，穿上白色婚紗的新娘在病床上挺起身子，由親友協助配戴耳環，與新郎在僧侶面前合十禱告。新娘依偎在新郎肩膀上，面露幸福笑容。新郎再為她戴上結婚戒指，他們手持花束與一眾親友高興合照，場面十分溫馨。

泰國病重新娘：新娘依偎在新郎旁，即使身患重病，也感到無比幸福。（TuaKook Kook Kitjaroenchai Facebook 照片）

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該男子在帖文上表示，他與妻子感到非常幸福，他感謝家人和醫護人員等人在有限時間內營這份美好。他說，沒有人知道將來會發生什麼事情，抑或人生剩下多少時間。他希望所有人都能珍惜時間和所愛之人，而不值得用來誤解、生氣或者吃醋。

他還在Facebook留下感人的說話，為妻子打氣，「感謝你陪在我身邊，感謝我們相愛。從最初一無所有，直到今天，我已別無所求，只希望你加油，和我一起營造我們的幸福」。

不少網民大為感動，留言為新娘打氣，希望她早日康復，祝願她與新郎同偕到老。

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（泰國世界日報／詩華日報）