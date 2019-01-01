日本善長化身「月光幪面俠」　40多年來神秘捐款助孤兒

日本新潟縣佐渡市一個警署停車場內，2018年除夕傍晚出現一個神秘紙袋，裏面裝有一堆零錢，還有紙條說明要捐款給因交通意外而失去父母的孤兒，紙條還有一個署名，就是「月光假面」。 「月光假面」其實是日本首部超級英雄電視劇的主角，最早在1958年播出，香港譯作「月光幪面俠」。令人意想不到的是，日本有善長人翁原來自70年代起，每年都借「幪面俠」之名神秘捐錢，一捐便是40多年。

日本放送協會周二（1日）報道指，有人在2018年除夕夜（12月31日）傍晚5時40分左右，在新潟縣佐渡市的佐渡東警察署停車場發現這個這個紙袋，內裏有個透明膠袋，載着9320日圓（約658港元）的零錢，袋內還有一張紙寫道：「這是每天累積下來的零錢，如果能稍為幫助因交通事故而受苦的人，就是幸福。」紙上留有署名「月光假面」。

↓↓善長以「月光假面」的署名留下捐款↓↓

時隔約一晚，在2019年元旦日凌晨，佐渡西警察署一個派出所也收到裝有16034日圓（約1132港元）的紙袋，袋內也有紙條寫道：「這是錢包累積1年來的零錢，雖然為數不多，但請捐給因交通事故失去父母的孤兒使用。」但信末並無署名。

月光假面是日本的英雄類電視劇，香港譯作「月光幪面俠」。圖為劇照。

警方相信捐款是由兩名不同人士所為。但報道更指，原來佐渡東警署和佐渡西警署，分別自1974年和1987年起，每年都會收到這兩項神秘捐款。

雖然捐款持續多年，但善長的身份還未曝光。日本東京新聞2年前曾採訪佐渡東警署一名警官，警官透露大約10年前曾在停車場發現可疑人物，是一名年約50至60歲的男子，他曾上前查問，但之後就沒再追問。警官稱「怕問多了就有點不識相」，他又稱想到要為捐款者保密。

有網民在Twitter表示，覺得捐款者能維持這做法40多年十分了不起，有人則表示該人好像真的英雄一般。警方表示，他們依例把款項捐給新潟縣交通孤兒基金。

（日本放送協會／中央社）