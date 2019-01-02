NASA接獲「新視野號」訊號　證實成功飛越冥王星外天體

美國太空總署（NASA）周二（1月1日）收到無人器「新視野號」（New Horizons）傳來的訊號，證明它已經成功飛越距離地球最遠的太陽系邊緣、名為Ultima Thule的小行星。

「新視野號」與Ultima Thule保持最少3500公里距離，並向地球發出訊號「報平安」，結果控制中心在10小時後收到有關訊號。位於美國馬里蘭州約翰斯．霍普金斯大學應用物理學實驗室（Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory）的任務主管鮑曼（Alice Bowman）宣布有關消息，並指「新視野號」狀況良好，控制室內隨即響起一片歡呼聲。

而有份參與計劃的首席科學家斯特恩（Alan Stern）則表示，「新視野號」壯觀地完成人類史上最遙遠的探測任務。

研究人員根據「新視野號」在接近Ultima Thule前所拍的片段，認為Ultima Thule的大小約為35乘15公里，而且看起來比較瘦長，但實際形狀需要在周三（2日）收到新照片後才可得知。而更高清的彩色照片最快在1月底或2月才傳回地球。

「新視野號」在2006年升空，至今已經飛抵距離地球64億公里的「柯伊伯帶」（Kuiper Belt）。而Ultima Thule自太陽系在45億年前誕生時，已經維持極寒狀態，因此科學家希望可以透過對它的研究，了解行星的起源。

（美聯社／中央社）