NASA「新視野號」飛越「天涯海角」　傳回影像似保齡球樽

美國太空總署（NASA）太空船「新視野號」（New Horizons）周二（1日）成功飛越距離地球最遠的太陽系邊緣、名為「天涯海角」（Ultima Thule）的小行星，並向地球傳回影像。 從「新視野號」傳回的初步影像顯示，「天涯海角」外形修長，貌似一個保齡球樽或者是未剝殼的花生。科學家預計周三（2日）會收到更近距離的影像，屆時將更清晰了解「天涯海角」的形狀。

NASA「新視野號」：約翰斯．霍普金斯大學應用物理學實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）科學家韋弗斯（Hal Weaver）解釋從太空船接收到的相關影像。（美聯社）

「新視野號」傳回的初步影像中，「天涯海角」外形修長，長32公里，闊16公里。「天涯海角」同時亦在翻滾轉動，但科學家暫時未知其翻滾速度有多快。

對於「天涯海角」的奇特形狀，科學家推測有兩個可能。其中一個可能是，「天涯海角」為單一天體，兩邊相連，似是一個保齡球樽或者是未剝殼的花生。另一個可能是，小行星為兩個天體，近距離互相圍繞運行。科學家認為，「天涯海角」作為單一天體的可能較大，但要等到周三傳回更清晰的影像方有答案。

而更高清的彩色照片最快在1月底或2月才傳回地球。屆時，科學家才能判斷「天涯海角」有否任何外環或衛星，又或是小行星暗紅表面上有否任何隕石坑。而所有「新視野號」得到的數據需要近兩年時間才可以全部傳回地球。

今次是人類進行歷來最遙遠的天體探索。「新視野號」在2006年升空，至今已經飛抵距離地球64億公里的「柯伊伯帶」（Kuiper Belt）。「天涯海角」自太陽系在45億年前誕生時，已經維持極寒狀態，因此科學家希望可以透過對它的研究，了解行星的起源。

（美聯社）