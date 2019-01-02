【最遙遠的距離】探索「天涯海角」　揭開太陽系誕生之謎

曾經人類以為地球是宇宙的中心。但愈發掘更多未知，就愈顯得人類無知。而正因為對世界一無所知，才驅使充滿好奇心的人類將目光放在遙遠的星際，想要窺探肉眼看不見的世界。 美國太空總署（NASA）太空船「新視野號」（New Horizons）周二（1日）成功飛越距離地球最遠的太陽系邊緣、名為「天涯海角」（Ultima Thule）的小行星，為史上最遙遠的一次星際邂逅。 一次華麗邂逅，能夠為人類帶來甚麼啟示呢？在觸手不能及的星際，又埋藏着甚麼秘密？

NASA「新視野號」：美國太空總署（NASA）太空船「新視野號」（New Horizons）周二（1日）成功飛越距離地球最遠的太陽系邊緣、名為「天涯海角」（Ultima Thule）的小行星。圖為NASA早前發放的預想圖。（視覺中國）

「天涯海角」位於柯伊伯帶（Kuiper Belt），距離地球64億公里。雖然有太空任務曾飛越柯伊伯帶，但當時科學家仍未知柯伊伯帶的存在，因此從未探索過該區。

小行星2014年由哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）發現，當時僅以編號「2014 MU69」來稱呼，後來才由「新視野號」團隊透過命名活動挑選出「Ultima Thule」作為別名。當中的「Thule」（圖勒）原是中世紀地圖中一個神話島嶼，為地球上極北之地，因此「Ultima Thule」意指超越已知世界。

「天涯海角」比起冥王星還要遠16億公里，由於距離太陽甚遠，溫度幾乎接近絕對零度。冥王星大小與美國面積相若，而小行星的面積就更小，比冥王星小100倍。

NASA「新視野號」：擁有天體物理學博士學位、同時為英國殿堂級樂隊Queen的結他手Brian May發布新歌，紀念這次探索行動。（路透社）

與冥王星和其他太陽系之中的大行星不同，「天涯海角」為倖存的行星組件，原始且完好，從來未曾遭攝動或移動，仍留在誕生時所在軌道。加上小行星所在地帶維持極低溫度，冰堅硬如石，亦因而從未融化或形成冰芯。

科學家尤是想知道如此遙遠的世界是怎樣形成。其中一個猜想是，這些遙遠的世界是由暴風雪中鵝卵石大小的冰粒，大量積聚組成。「天涯海角」就似是太陽系的時間囊，一直靜悄悄地存在於太陽系的角落，蘊藏太陽系45億年前誕生的秘密，有助科學家了解冥王星等小行星的起源。

「新視野號」在2006年升空，當時任務目標只是探測冥王星，科學家甚至仍未知道「天涯海角」的存在。直到2015年完成任務後，NASA決定延長任務，向更遙遠的地方探索。「新視野號」別過「天涯海角」後，將會繼續探索柯伊伯帶其他數十個星體，並測量柯伊伯帶的環境，為空白的太陽系誕生之謎填上更多答案。

（美國有線新聞網絡／英國廣播公司）