自稱曾準確預測敍利亞危機　英靈媒預言Meghan春季誕女嬰

英國一名曾準確預測敍利亞危機的靈媒奧朱拉（Nicolas Aujula）發表2019年的預言。他預告英國哈里王子的懷孕妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）將誕下女嬰，並聲稱美國樂壇天后Taylor Swift會訂婚。

靈媒奧朱拉預言，梅根Meghan將誕下女嬰。（路透社）

33歲的奧朱拉是一名催眠師和占星師，英國傳媒周一（2018年12月31日）報道，他聲稱梅根春季將會誕下女嬰、美國樂壇天后Taylor Swift會訂婚、澳洲著名影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）會懷孕，以及麥當娜會因所做的慈善工作備受批評等。

被問及英國首相文翠珊（Theresa May）會否繼續留任，他指沒有太留意政治，惟經常夢見財相夏文達（Philip Hammond）的名字，「我不知道他會否上台或是試圖挑戰相位，但他絕對值得注意。」

至於其他世界社會大事，奧朱拉預言中國和古巴周邊會發生地震，農作物會出問題導致食物價格暴升等。

奧朱拉自稱，曾準確預言敍利亞危機及美國真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）的勝利者。他說，「大約在敍利亞衝突發生前3年，我夢到置身其中，因為當時見到國家名，但我不知發生何事。我感到不安、像有麻煩事即將發生，我感到呼吸困難，像要趕快逃命一樣。」

他又稱，自己過去經歷過成數千次轉世，身份包括曾是埃及女王、獅子甚至是外星人等。他指自己17歲那年一次冥想中，得悉自己擁有「靈力」，知道自己的前世今生。

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（綜合報道）