印度教神廟解禁　婦女卻無法入廟　組620公里「最強人鏈」撐平權

印度一個神廟多年來禁止10至50歲的女性進內參拜，即使最高法院9月推翻禁令，但有示威者仍然不滿裁決，連日繼續阻止婦女入內。 當地婦女為爭取「入廟權」，周二（1日）在喀拉拉邦左翼執政聯盟的號局下再有示威行動，宣稱找來數百萬婦女組成620公里長的人鏈，抗衡右翼組織支持繼續實施禁令的聲音。 有報道指，兩名婦女周三（2日）終於成功進入廟內。

涉事廟宇為印度喀拉拉邦（Kerala）的薩巴里馬拉神廟（Sabarimala Temple）。發起示威行動的組織人員指，他們目標是找來500萬名婦女，最後估計大約有300萬名婦女響應。

這些來自喀拉拉邦各地的大批婦女周二響應行動，在道路上聚集，組成620公里長的人鏈，由北部卡薩拉戈德（Kasaragod）一直延伸到南部特里凡得琅（Thiruvanthapuram）。620公里有多長？此長度接近香港至高雄的直線距離（630多公里）。

年輕示威者達斯（Kavita Das）形容，示威行動是一個好方法去說出婦女有多強大，以及她們可以如何達到自主，並且互相幫助。她認為，不應該任由傳統或者任何落後思想阻止女性，想進入廟內參拜的人都必須有此權利。

印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）報道指，兩名年約四旬的婦女周三清晨成功進入廟內。喀拉拉邦首席部長維賈揚（Pinarayi Vijayan）表示，二人早前已曾經嘗試闖入廟內，卻被大批保守派示威者攔阻，而周三早上她們就未有遇上阻礙。

印度教神廟：來自喀拉拉邦各地近500萬婦女周二（1日）響應行動。她們在國道上聚集，組成620公里長的人鏈，爭取性別平等。（美聯社）

禁令一方面關乎性別平等，另一方面亦有指涉及執政印度人民黨（BJP）的政治考量。總理莫迪（Narendra Modi ）所屬的印度人民黨批評，最高法院的裁決是對印度教價值的攻擊。印度大選即將於4月至5月舉行，有人質疑莫迪以宗教分裂議題，鞏固政黨主要票源印度教信徒的支持。

印度教視來經的女性為不潔淨，並禁止她們參與宗教儀式。但大部分廟宇只會禁止正在來經的女性內進，薩巴里馬拉神廟則更廣泛地禁止10至50歲的女性內進。

印度最高法院推翻禁令，理應是社會進步的象徵，但一眾信徒卻不認同，認為廢除禁令等同破壞傳統。有信眾亦認為，裁決與廟宇供奉印度教生長之神艾亞潘（Ayyappan）的意願相違。根據廟宇神話，艾亞潘奉行獨身原則，因此定下有關禁令。

（英國廣播公司／衛報）