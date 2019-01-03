巴沙爾政府與中東諸國重修舊好　敘利亞反對派遭雙重打擊

敘利亞內戰持續多年，巴沙爾政府優勢愈來愈大，另一邊廂的反對派，則受到雙重打擊：一方面美國宣布撤軍，另一方面中東諸國開始與巴沙爾政府重修舊好。就連反對派都形容，感到遭國際社會「遺棄」了。

敘利亞內戰自2011年開始，美方支持的敘利亞反對派一直無法推翻巴沙爾政府，後者則得到俄羅斯、伊朗的支持。多年內戰已造成超過36萬人死亡，數以百萬計的居民離開家鄉。

目前反對派面臨更大困境，其一是美國總統特朗普已宣布要從敘利亞撤走美軍。雖然特朗普的建議遭到盟友反對，他之後也轉為同意放慢撤軍進度，但明顯特朗普無心再大力支援敘利亞反對派。

特朗普作出撤軍敘利亞的決定令美國盟友感到驚訝，法國總統馬克龍對這個決定表示遺憾。圖片為敘利亞一景。（視覺中國）

阿拉伯國家與巴沙爾「和好」

巴沙爾政府近來進一步奪得外交主動權，與阿拉伯國家的關係逐漸回暖，更是對敘利亞反對派的第二重打擊。

阿拉伯國家聯盟（Arab League）2011年驅逐敘利亞，但現在雙方已漸有和好跡象。聯盟會員國之一的蘇丹，總統巴希爾（Omar al-Bashir）2018年12月出訪敘利亞，已是釋放和解訊號；俄羅斯媒體報道，另一會員國毛里塔尼亞的總統阿齊茲，也將於1月10日訪問敘利亞首都大馬士革。

另一邊廂，外界也傳出敘利亞總統巴沙爾將出席2019年3月舉行的阿拉伯國家聯盟峰會。

更甚的是，阿聯酋（United Arab Emirates）上周四（27日）表示，他們將重開位於敘利亞首都大馬士革（Damascus）的阿聯酋大使館，更是又一和好表現。另一阿拉伯國家巴林也表示會跟隨這個做法。

敘利亞內戰持續多年，已經造成超過36萬人死亡。

反對派：革命變「孤兒仔」

反對派希望推翻巴沙爾政府，但現在巴沙爾優勢增加，反對派不是味兒，武裝組織民族解放陣線（National Liberation Front）便指，他們感到國際社會已離棄了敘利亞反對派。發言人穆斯塔法（Naji Mustafa）形容，「這個革命已變成孤兒仔。全世界已遺棄它了。」