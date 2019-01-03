【英國王室】調查：近半民眾盼英女王直接傳位威廉王子

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）自1952年登基，成為英國史上在位最長的君主，其長子查理斯王子（Prince Charles）亦擔任王儲將近67年。 雖然查理斯王子已擔任王儲逾半世紀，但英國周三（2日）一項調查卻顯示，有近半國民不願讓查理斯「坐正」，反而希望英女王直接傳位予威廉王子（Prince William）。

《獨立報》（The Independent）委託BMG研究公司（BMG Research）訪問1500人，結果顯示有27%的受訪者「強烈支持」由王儲查理斯的長子威廉王子直接繼承王位，19%受訪者則表示「支持」，合共達到46%。另有24%受訪者強烈反對或反對威廉王子直接繼位，29%人稱沒有意見。

報道指，查理斯曾因發表有關環境和建築的意見而遭到批評，指他沒有如英女王般保持政治中立。惟報道指出，即使公眾較支持威廉王子，但跳過王儲查理斯的做法也不太可能發生。

調查又顯示，即使查理斯成為國王後，也只有20%的受訪者接受康沃爾公爵夫人卡米拉（HRHCamilla, The Duchess of Cornwall）獲得王后的稱號。在65歲或以上的受訪者中，更有超過62%的人不希望卡米拉成為王后。

王儲查理年屆70歲，其外祖父喬治六世（George VI）1952年2月6日去世，母親英女王伊利沙伯二世繼位，他亦自動成為英國第1順位王位繼承人，但結果一做就做了近67年。

（獨立報）