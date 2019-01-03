華府停擺苦主大聯盟　民眾慘慘豬：新人結婚不成　公務員無錢買藥

美國聯邦政府局部停擺周三（2日）踏入第12日，總統特朗普與國會仍未就興建墨西哥邊境圍牆撥款達成共議，逾80萬公務員暫時「無糧出」或是無薪工作。 除了受影響的政府僱員叫苦連天，停擺更殃及原住民社區、國家博物館及動物園等，更有新人因婚姻註冊部門暫時關閉而「結唔成婚」。

原住民部落每日損失十萬美元

華府停擺對美國原住民社區產生巨大影響，根據條約，當局承諾向原住民提供醫療保健、食品及工人工資等資金，以換取他們的土地。不過由於印第安人事務局（Bureau of Indian Affairs）等部門已暫時停運，當局未能遵守約定提供經費，原住民亦無權收回土地，導致不少部落要自掏腰包。

《紐約時報》報道，密歇根州的印地安族契皮瓦（Chippewa）部落每日至少損失10萬美元，並且不確定這些款項能否在日後報銷。

華府停擺：美國聯邦政府局部停擺，多個部門關閉，影響逾80萬公務員暫時「無糧出」。（路透社）

大喜日子恐結唔成婚

華盛頓特區高等法院的聆訊及陪審團，在華府停擺之時仍照常審案，不過「較不重要」的婚姻註冊部門則暫時關閉。

有新人一於少理，按計劃如期舉行婚禮，及後才註冊及再辦一次正式婚禮。辦兩次婚禮雖然不太好意頭，卻是沒辦法之中的辦法，但種種不便對的確讓新人的心情大打折扣。

33歲奧羅克（Claire O'Rourke）原訂下周六（12日）在華盛頓與未婚夫結婚，並在酒店舉行婚禮，邀請140人出席。她周三（3日）想在當局網站列印註冊申請表時，才驚覺婚姻註冊部門關閉。她抱怨：「當你為婚禮作最後準備時，卻出現如斯事情。這並不是一點點不便，而是令人非常沮喪。」

婚姻註冊部門關閉​無阻這對新人興致，決定「結住先」：

聯邦僱員無錢買藥

華府停擺以致約42萬員工需無薪工作，約38萬聯邦僱員被迫休假。聯邦僱員尚可以在停擺後得到補償，惟一眾政府外判工人不但手停口停，不少人擔心在這個假日季節期間將無力支付房租、貸款和信用卡等開支。

在俄亥俄州稅局工作的Leo已被迫休假10日，由於不知何時再次出糧，他選擇儲錢以補不時之需，卻因此無法支付超過200美元的胰島素處方。他希望以信用卡一解燃眉之急，但擔心當局不會為他支付利息。

華府停擺：華府停擺導致國家博物館及動物園關閉，有小女孩因此「食白果」失望而回。（路透社）

動物園關閉遊客摸門釘

不少博物館及動物園都因聯邦預算撥款問題而關閉，美國史密森學會（Smithsonian Institution）旗下所有博物館及動物園1月2日起將暫停開放，大熊貓「貝貝」都要跟遊客暫別一段時間。有遊客周三（3日）到動物園門外才知「食白果」，感到非常失望。

約書亞樹國家公園（Joshua Tree）擔心缺乏人手會導致廁所糞便溢滿，影響環境衛生，周三宣布關閉露營區。

（綜合報道）