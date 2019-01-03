朝鮮駐羅馬代理大使疑變節　菁英階層更易「脫北」？

朝鮮駐意大利羅馬大使館代理大使曹成吉（音譯，Jo Song-gil）與妻子在2018年11月初離開使館後行蹤不明，並傳出他已向意大利政府申請庇護，以成為脫北者。 雖然平壤政府一直慎防駐外官員「走佬」，但過往曾有不少朝鮮駐外官員逃亡到韓國或西方國家，當中以2016年變節脫北的朝鮮駐英國大使館前公使太永浩最為高調。他「甩難」後不停接受訪問，還出書「數臭」朝鮮領袖金正恩。

歷來多名外交官「脫北」

在脫北尚未盛行的1991年，朝鮮駐剛果與剛果大使館參贊（一等秘書）高英煥（音譯，Ko Young-hwan）投誠韓國。高英煥及後加入韓國國家情報院，擔任國家安全戰略研究院副院長。韓聯社2016年2月報道，負責朝鮮對外特務工作的朝鮮偵察總局曾下令暗殺高英煥。

1996年，駐贊比亞三級秘書玄成一（音譯）逃到韓國；翌年，朝鮮駐埃及大使張承吉（音譯）與在朝鮮工作的胞兄張承豪（音譯），攜家人投奔美國。英國廣播公司（BBC）2016年報道，已知的「脫北」朝鮮外交官約有20人，當中包括自張承吉後最高級、亦是最高調的「脫北」外交官太永浩（音譯）。

「脫北」外交官：朝鮮駐英公使太永浩2016年舉家逃到韓國申請庇護。（路透社）

兩位著名「脫北」朝鮮高層

前朝鮮駐英國倫敦公使太永浩2016年8月攜同妻兒投誠韓國。他在變節前駐英工作長達十年，主要負責監控在英國的脫北者及提升朝鮮形象，2015年金正恩哥哥金正哲到倫敦看演唱會時，亦是由太永浩陪伴左右，可見他當時被受平壤當局信任。

太永浩「脫北」後在2018年5月出版《三樓書記室的暗號——太永浩證言》一書，披露朝鮮領袖金正恩生活細節，形容金正恩性格極為暴躁，行事乖戾任性、隨心所欲。

值得一提的是，目前「脫北」的已知最高級朝鮮官員，是曾任朝鮮最高人民會議議長、勞動黨書記的黃長燁。他在1997年過境中國時尋求韓國庇護，後來定居首爾直到2010年病逝。

「脫北」外交官：太永浩2018年5月14日發布新書，披露朝鮮領袖金正恩真實性格和癖好。圖為金正恩。（視覺中國）

被迫回國述職萌生「脫北」念頭

有報道分析，曹成吉可能是收到回國述職命令，卻又不願返國而選擇逃亡。

韓國《中央日報》引述一名不願公開姓名的「脫北」朝鮮外交官解釋，一般情況下，朝鮮外交官每2至3年就要調換崗位，鮮有人可以在一個地方待上10年以上。

他表示「那些駐發達國家工作的外交官，如果接到回國述職命令，通常會心懷不滿。」，部分外交官考慮到孩子的將來，很容易選擇逃亡。

朝鮮駐羅馬大使館代理大使曹成吉（右二）11月初離開使館後行蹤不明，懷疑變節。圖為曹成吉在2018年3月20日在意大利北部出席活動。（美聯社）

菁英階層更易「脫北」

一般而言，平壤當局只會派信任的人到國外，當局為防有外交官叛逃，也會將他們部分家人留在平壤，不過一些出身較好的人仍可以帶家人赴職。因此專家相信，曹成吉有可能是朝鮮最高層領導的兒子或女婿。太永浩便稱與曹成吉共事多年，並透露後者出身外交官家庭。

過往多數人認為，朝鮮地位較高的人士，如高官或黨員等，生活環境較好，所以脫北的多為平民或低下階層。近年卻多了身分地位較高的人士脫北，特別是朝鮮駐外人士。

有分析相信，這或多或少反映他們對金正恩政權的信任有所動搖。朝鮮駐外人士相較一般民眾更加來去自如，也可能長期私下與韓方聯繫，被說服投誠。另一方面，周遭同階層的人選擇「脫北」，可能都會對他們產生影響。

（綜合報道）