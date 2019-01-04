越南貨櫃車猛撞21電單車　司機變「人肉保齡球」至少4死

越南南部隆安省周二（1日）發生恐怖交通意外，一輛貨櫃車在公路失控，在完全沒減速的情況下一路向前衝，將停在十字路口等候燈號的21部電單車全部撞到，至少4人死亡，以及16人受傷。肇事貨櫃車向前衝逾150米後才停下來。

意外發生在名為Binh Nhut的十字路口，它位於隆安省（Long An）邊瀝縣（Ben Luc）。該處距離胡志明市約60公里。

事件發生在周二下午3時30分，21輛電單車在路口等紅燈轉綠燈，一輛貨櫃車突然從後方駛至並撞擊它們，情況如同保齡球撞上一堆球瓶般。貨櫃車輾壓電單車及司機等人，3人當場死亡，1人送院不治，另有16人受傷。貨櫃車衝前之際，很多電單車被拖行逾150米，之後才停下來。部分電單車被壓至斷成兩半。

從現場影片畫面可見，21部電單車嚴重受損，殘骸、零件及司機物品等散落四周。由此可見貨櫃車衝力有多大。

目擊者Dang Truong Giang表示：「我來到那裏時，看見可怕的景象，就像戰時一樣。3人倒在血泊中。我和一些人將他們送上救護車。」另有目擊者指出，貨櫃車不知道因為什麼，到達十字路口都沒減速，一直向前衝。人們就聽到車輛碰撞的巨大聲響，回頭一看，驚見一些司機倒臥地上，滿地是血。傷者不斷痛苦地呻吟。

涉案32歲司機Pham Thanh Hieu一度逃離，數小時後自首。他在當天晚上11時被送往醫院驗血及驗尿，被驗出體內酒精濃度偏高，且對海洛英呈陽性反應。測試結果顯示，他在1至3天內曾吸食海洛英。他將被控以「違反交通條例導致嚴重後果」的罪名，最高刑罰為判監15年。

越南車禍：涉案32歲司機Pham Thanh Hieu一度逃離，但在數小時後自首。他被驗出體內酒精濃度偏高，且曾吸食海洛英，將被控「違反交通條例導致嚴重後果」，最高刑罰為判監15年。（警方）

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（越南快報網站）