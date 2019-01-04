澳洲再現「生果藏針」　孕婦洗葡萄㓤手驚見利針

澳洲再現「生果藏針」事件，墨爾本一名孕婦在清洗葡萄時，手指傳來刺痛感，切開細看才發現葡萄果肉裏竟藏有縫紉針。維多利亞省警方正就事件展開調查。

墨爾本一名孕婦1月1日清洗從超市購入的葡萄時，手指被刺傷。她與丈夫仔細查看，竟然發現果肉裏藏有尖銳的縫紉針。當局正就事件展開調查。（YouTube）

事緣墨爾本克雷吉本（Craigieburn）一對年輕夫婦哈薩（Skender Hasa）和Shams Alsubaiy周二（1日）下午於當地連鎖超市伍爾沃斯（Woolworths）購入一盒青提子。豈料懷孕的Shams Alsubaiy在清洗葡萄時被刺傷手，兩人因此決定切開所有葡萄檢查，結果發現其中2顆葡萄裏藏有尖銳的縫紉針。

夫婦隨之報警，當局已就「葡萄藏針」事件展開調查。

丈夫哈薩接受傳媒採訪時表示：「當我們將葡萄切開時，發現裏面有一根針。我只是感到震驚和害怕，我以為『生果藏針』風波已經結束了。」澳洲2018年9月曾爆發一連串「士多啤梨藏針」事件，香蕉和蘋果亦出現個別事件。

Shams Alsubaiy雖然沒有吃下藏有利針的葡萄，但她心有餘悸：「感謝上帝，我沒有吃下它們。我正在懷孕，我不想發生任何意外。」

伍爾沃斯超市亦發表聲明稱：「我們已收到客戶的報告，將與政府密切合作。」

（綜合報道）