過去許多研究發現,喝太多果汁和汽水等含糖飲料會增加患上癡肥、糖尿病和心血管疾病等慢性疾病的風險。最新一項美國研究更發現,習慣喝甜味飲品的人患腎病機會更高。

美國約翰霍普金斯大學布隆博格公共衛生學院(John Hopkins Bloomberg School of Public Health)這項研究的對像為3003名平均54歲、腎功能正常的非裔美國人。

在這10年內有6%人患上腎病,研究人員排除吸煙、高血壓、缺乏運動等因素後,分析他們喝東西的習慣,發現患病元兇是含糖飲料。比起多數喝水和茶等飲料的人,日常喝汽水和果汁為主的人患腎病風險高出61%。

來自芝加哥洛約拉大學(Loyola University Chicago)的研究人員克雷默(Holly Kramer)解釋,攝取大量糖分會導致體重增加、胰島素抵抗和血壓上升,這些都會給腎臟帶來負荷,加速腎功能衰竭。

論文在《美國腎臟病學會臨床雜誌》(Clinical journal of the American Society of Nephrology)發表。

(路透社)