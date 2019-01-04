全球最老人瑞紀錄傳遭冒名頂替　俄羅斯學者質疑「阿女變阿媽」

根據健力士世界紀錄，全球最老人瑞為一名法國女性卡爾芒（Jeanne Calment）1997年逝世，終年122歲。不過有俄羅斯研究員12月發表報告，質疑這個紀錄造假，懷疑卡爾芒一早在1934年已經去世，之後由她的女兒伊馮娜（Yvonne Calment）一直頂替身份，目的是為了避免邀交遺產稅。

俄羅斯老年學家諾沃肖洛夫（Valeri Novoselov）及數學家扎克（Nicolai Zak）聯合發表有關報告。他們研究過一些數據，包括20世紀30年代發給卡爾芒的身份證，上面列明的髮色或身高都跟日後的她有所出入。

諾沃肖洛夫又說曾經查過一名卡爾芒聲小時候曾有一名女傭帶她去學校，他拿到女傭的出世紙，證實女傭僅較卡爾芒年長10歲，認為她應該只可能帶伊馮娜上學。他又質疑，伊馮娜丈夫一直未有再婚，儘管伊馮娜「死亡」時，丈夫只有42歲。

報告又提到卡爾芒銷毀大部分個人文件，認為她一家有所隱瞞。諾沃肖洛夫強調一般人瑞刷新紀錄，只會是幾天或最多數月之差，絕不會相差數年。因此相信1997年逝世的其實是時年99歲的女兒伊馮娜。

全球最老人瑞是法國女性卡爾芒（Jeanne Calment），她於1997年逝世，終年122歲。圖中為她1995年在法國一間療養院拍攝的照片。不過有研究指卡爾芒本人一早已逝，相信相中人是她女兒頂替冒認。（路透社）

當年有份為卡爾芒年齡做鑑證的法國老年學家羅比納（Jean-Marie Robine）駁斥上述說法，指當年他們問了一些只有卡爾芒本人才答得出的問題，例如是她數學老師的名字，並且強調如果是謊言，根本沒有可能動員整個家族保守一個秘密80多年。

如果要找出真相，唯一辦法是起出兩人遺骸進行鑑定。一旦證實偽造屬實，最老人瑞將變為1999年去世的美國人克瑙斯（Sarah Knauss），她終年119歲。

（Inside Edition／赫芬頓郵報）