墨西哥「剝皮神」廟宇出土　祭司披人皮仿阿茲特克戰神

墨西哥古文明阿茲特克（14至16世紀）崇拜掌管農業、生育和戰爭的Xipe Totec（暫譯：希佩托特克）。崇拜此神的方式包括人祭以及剝人皮獻祭。 考古學家近日首度在中部普埃布拉州（Puebla）Ndachjian-Tehuacan遺址發現希佩托特克神廟遺跡，有助揭開阿茲特克文明的神祕面紗。

墨西哥考古發現：考古學家首次在墨西哥發現阿茲特克文明崇拜希佩托特克神祇的廟宇遺跡。（法新社）

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考古學家的新發現包括3座希佩托特克石雕像，其中2座為剝皮後的頭，另1座則是軀幹。軀幹石雕的背部，雕刻象徵神祇披戴的犧牲者皮膚。

墨西哥國家人類學與歷史學研究所（National Institute of Anthropology and History）周三（2日）指出，祭司會在神廟裏的其中一個圓形祭台上獻祭俘虜，接着在另一個圓形祭台上將犧牲者的皮剝下，再模仿希佩托特克將人皮披在身上。

領導今次研究的考古學家特赫羅（Castillo Tejero）表示：「以雕塑來說，這（軀幹石雕像）是很美的作品。它的高度大約80厘米，肚子上有個洞。根據歷史資料，在儀式上，一顆綠石會被放進這個洞裏，好讓剝皮神『活過來』。」

（中央社／半島電視台）