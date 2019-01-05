日本民營鐵道協會日前公布一項調查，調查由各大鐵路公司進行，訪問他們有關什麼乘客行為會令其不滿。受訪日旅客不斷增加影響，因「行李放置不妥」造成的不便在2018年首度超越「車廂內大聲講話」，成為首位。

訪日旅行時有否留意到列車車廂的座椅上有一個鐵架？其實那就是行李架，專讓乘客擺放背包等的行李。（Pakutaso）

訪問在2018年10月至11月期間進行，過去「車廂內大聲講話」都是連年首位，因此車廂不時廣播要求人們不要在列車上使用手提電話通話。但2018年「車廂內大聲講話」首次被超越，「行李放置不妥」造成不便成為了乘客們最不滿的項目。

大包小包佔用車廂位置

所謂「行李」包括背包及行李箱等。隨着訪日旅客不斷增加，使用一般列車的旅客亦有所上升，車廂內大包小包的行李導致的不便亦隨之上升。

日本所有列車車廂都在座位上附設「行李架」，原意是讓乘客在乘車時把背包等放在架上避免阻礙他人，但一般旅客因沒有這種習慣、行李太重或其他原因未有使用，導致它們佔用大量位置，阻塞通道或門口對其他乘客做成不便。

當旅客攜帶行李進出車廂時，容易撞到其他乘客，情況在搭乘凌晨或夜機抵達東京或大阪，在上、下班繁忙時間尤其嚴重。

為回應調查結果，各鐵路公司已正製作宣傳單張及廣播，呼籲乘客使用行李架或注意行李擺放位置，以免對其他乘客造成不便。

JR西日本及各關西的鐵路公司聯合製作的宣傳單張，呼籲人們別用行李當路障，對其他乘客造成不便。（關西鐵道協會）

（綜合報道）