颱風帕布襲泰　至少2萬遊客被困島上　包括中國人

熱帶風暴「帕布」（Pabuk）周五（1月4日）下午3時30分左右登陸泰國南部海灣，為南部地區帶來狂風暴雨。政府雖趕在2天前將上萬名遊客從好幾個旅遊點撤離，惟仍有至少2萬名遊客被困海島，當中包括中國人。

美國有線電視新聞網絡（CNN）周五（4日）的報道中指出，據美國聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center，JTWC）資料顯示，熱帶風暴帕布在當地時間周五（4日）下午在洛坤府（Nakhon Si Thammarat）的芭囊區（Pak Panang district）登陸，最大風速為每小時95公里。政府已在它抵達前暫停所有航班和渡輪服務。

被困泰國海島上的人，包括現年26歲、與家人一同前來為丈夫慶生的美國人阿比德爾（Miranda Abidyer）。身在蘇梅島上的她對CNN說：「（身在這裏）挺可怕，我們不知道將會發生什麼，也沒辦法離開。」

她說本定於周五起飛的航班取消，後來連渡輪航班都取消了。她說沒有收到任何來自地方政府機構的資料，或它告訴他們該怎辦。他們現計劃留在其私人別墅中等待。她說，如天氣轉壞，會和家人會躲進浴室：「我們所得做的就是等。」

蘇梅島地區首長Kittipop Roddon周五接受CNN電話訪問時表示，島上有大約2萬名遊客。他說：「這個島現在和大陸完全隔絕，從昨天（周四）開始，所有的交通工具都暫停了。」不過他補充說，島上有足夠的食物和補給可以撐過這場風暴。」

有帕岸島官員表示，帕岸島和濤島上還分別約有遊客1.5萬人和4000人滯留。

另據央視網報道，正值旅遊旺季，大量遊客的行程計劃受到影響。當地政府官員表示，帕岸島目前有約萬名遊客滯留。除此之外，普吉島、蘇梅島等也有大量中國遊客滯留。

（美國有線新聞網絡）