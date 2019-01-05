【印度神廟騷亂】供奉獨身阿雅帕神　信徒參拜先齋戒禁慾41天

印度喀拉拉邦（Kerala）的神廟風波持續，當地信眾連日示威，警方拘捕超過1400人。事件始於印度法院推翻薩巴里馬拉神廟（Sabarimala Temple）原有的「不准10至50歲女性進入」禁令，信眾激烈抗議。 這座神廟供奉實行獨身主義的阿雅帕神（Lord Ayyappa），就連信徒登上廟內聖階參拜，也要先齋戒41天，不吃肉並且禁慾。

印度神廟騷亂：薩巴里馬拉神廟過去一直禁止10至50歲女性進廟，至2018年9月印度法院推翻禁令，引來信眾不滿。（路透社）

涉事神廟是印度教派的薩巴里馬拉神廟。

不少印度教神廟都會禁止女性在月經來潮時進廟，把月經視為「不潔」，但這個薩巴里馬拉神廟更加徹底，禁止所有年齡在10至50歲女性進廟，多年來引發爭議。

印度高等法院2018年9月推翻禁令，但保守團體仍把婦女擋在廟外，至2019年1月2日，終於有2名女性在警察護送下成功入廟，打破禁忌，但也引發大批信徒不滿，觸發連日示威。

印度神廟騷亂：信徒不滿邦政府支持讓女性進神廟，焚燒官員畫像。（路透社）

獨身主義的阿雅帕神

信徒認為神廟若容許女性進入，是違反阿雅帕神的意願。根據教派傳說，這位神祇曾宣誓禁慾。

按其中一個傳說，兩位神祇生下阿雅帕神，並給予他特別能力，打敗當時無人能擊敗的女惡魔。女惡魔本來是一名年輕女子，她之後愛上阿雅帕神，並希望嫁給他，但阿雅帕神沒有答應，反指自己的使命是到森林回應信徒的禱告，直至有一天再沒有信徒之時，他才會與她結婚。雖然女惡魔一直等待，但最後也未能等到阿雅帕神。

還有另一個傳說，阿雅帕神是一名王子，他打敗了來自阿拉伯地區的入侵者，之後立下誓言要遠離塵世慾望，包括不與女士接觸。

結果，這也成為神廟不讓10至50歲女性入廟的理由。

印度神廟騷亂：神廟爭議觸發喀拉拉邦多地出現示威及騷亂。（路透社）

信徒參拜前先齋戒41天

信眾供奉獨身之神，就連他們前往神廟參拜也有不少規則要遵守，主殿前面有「18級聖階」，這裏屬於神聖區域，信徒踏上聖階前須先齋戒41天，包括戒煙戒酒、不吃肉、禁慾，還有不與月經來潮的女士接觸。

（英國廣播公司）