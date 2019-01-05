【一馬案】被告劉特佐銀彈追女星　Miranda Kerr蕭亞軒傳榜上有名

美國司法部2018年底就馬來西亞一馬發展公司（1MDB）貪污案，起訴案中關鍵人物、馬來西亞商人劉特佐（Low Taek Jho）。《華盛頓郵報》周五（4日）引述知情人士報道，就連荷李活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），都到了首都華盛頓的大陪審團前秘密作證，配合調查。 劉特佐長袖善舞，在全球廣交朋友，他更被指控挪用國家資金，豪花上億港元結識名流及追求女星，澳洲超級名模米蘭達凱爾（Miranda Kerr）及台灣歌手蕭亞軒均被指是他的追求對象。 不高不帥但富有的劉特佐，以自己獨有的「Package」縱橫情場，曾傳出抱得美人，但也曾慘食檸檬。

一馬貪污案劉特佐：馬來西亞一馬發展公司（1MDB）貪污案關鍵人物、馬來西亞商人劉特佐（Low Taek Jho）其貌不揚，被指挪用國家資金在結識名流及追求女星上。（Jho Low Facebook）

豪花逾6000萬港元 與Miranda Kerr秘戀近一年？

澳洲超級名模米蘭達凱爾（Miranda Kerr）2013年與型男影星奧蘭度布林（Orlando Bloom）離婚後，外國娛樂新聞網站傳出她曾與劉特佐秘戀近一年，可能是這名馬來西亞商人在情場上最「成功」的一次。

他們被指在2014年認識並火速發展地下戀情。那年情人節，劉特佐送予女方一款價值130萬美元、刻有女方英文名字母「MK」的心形鑽石頸鍊（的確有點MK），之後又先後贈予鑽石吊墜、耳環、戒指及手鍊等。所有送贈珠寶總值達到810萬美元（約6318萬港元）。

劉特佐同年又為她慶祝生日、請她上遊艇玩，並送上一部透明三角琴。不過二人的「戀情」一閃即逝，32歲的米蘭達凱爾一年後便與比她年輕7年的矽谷「高富帥小鮮肉」、Snapchat創辦人施皮格爾（Evan Spiegel）相戀，並在2017年拉埋天窗。

女方及後將劉特佐所送、總值超過6000萬港元的珠寶，全數上交調查一馬發展公司貪污案的美國司法部。

一馬貪污案劉特佐：32歲的米蘭達凱爾與Snapchat創辦人施皮格爾在2017年拉埋天窗。圖為二人在2018年11月出席活動。（VCG）

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劉特佐豪擲3900萬港元 蕭亞軒派好人卡：「我當佢細佬咋！」

在米蘭達凱爾之前，劉特佐被指曾力追台灣歌手蕭亞軒。2011年初，當時29歲的劉特佐在杜拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店（Atlantis The Palm Dubai）與蕭亞軒共度一場浪漫約會。他在海灘以蠟燭排出巨形心心，又放煙花又請樂隊演奏，更派人跳降傘從天而降向女方贈送珠寶，被指似是求婚。

但如斯浪漫的約會，最終換來蕭亞軒公開回應指：「我當他是弟弟而已。」蕭亞軒並無選擇一臉福氣的劉特佐，一年後與一臉稚氣的柯震東交往。劉特佐被指至少豪擲了500百萬美元（約3900萬港元）卻慘收好人卡，或許只能輕歎春「蕭」一刻值千金。

一馬貪污案劉特佐：劉特佐被指曾力追女歌手蕭亞軒，蕭亞軒則否認兩人的緋聞。（VCG）

灑近2000萬 Paris Hilton贈香吻

香港網民有云：「你的樣子如何，你的日子也必如何」，有錢就是任性的劉特佐2010年在拉斯維加斯一間夜總會的派對上，向29歲生日的希爾頓酒店集團千金、名媛希爾頓（Paris Hilton）送贈卡地亞手錶，並給予她25萬美元（約195萬港元）籌碼一起玩百家樂。

兩人之後又在巴黎舉辦派對，劉特佐為博紅顏歡心，在派對中以230萬美元（約1794萬港元），擊敗與一名富二代競投得香檳。開心的希爾頓打開其中一瓶，將酒噴灑在眾人身上慶祝。希爾頓更對他大送香吻，然後就沒有然後了，的確是「有錢都買唔到愛情」。

一馬貪污案劉特佐：劉特佐曾向Paris Hilton送贈名錶、香檳。（路透社）

里安納度狄卡比奧秘密作證

劉特佐2012年曾在拉斯維加斯舉辦盛大派對，結識歌手米傑爾（Pras Michel）、音樂製作人畢茲​（Swizz Beatz）等明星、銀行家及社會名流，當中最著名的相信是荷李活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）。

一馬貪污案劉特佐：劉特佐有份投資里安納度主演的電影《華爾街狼人》。（VCG）

劉特佐挪用上億公款追女，卻屢屢遭遇挫敗，更在2018年11月1日被美國司法部起訴，指他涉嫌不當挪用數十億美元國家資金以賄賂外國官員，在美國購買豪宅、藝術品和珠寶，並投資荷里活電影，包括里安納度主演的《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）。

昔日與劉特佐關係密切的里安納度，在爆出一馬貪污案後表明會配合調查，確保在這件事上伸張正義，他近幾個月更在首都華盛頓的大陪審團前秘密作證。

（綜合報道）