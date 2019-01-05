馬爾代夫度假村大火　7幢別墅燒剩樁柱　曾是全球五佳之一

馬爾代夫（Maldives）吉利島（Soneva Gili）娜麗蘭卡富士度假村（Gili Lankanfushi Maldives）1月2日晚上11時（香港時間1月3日早上2時）發生大火，7間建於水上的豪華度假別墅和酒店餐廳焚毀，所幸無人受傷。45名住客被迫離開該處，到別的度假村暫住。

馬爾代夫度假村大火：外觀甚具熱帶風情的別墅，一下子燒至只剩下樁柱。（娜麗蘭卡富士度假村）

組成這曾被TripAdvisor評為「全球五大最佳酒店」的建築群起火，令住客在睡夢中驚醒，慌忙逃走，連個人物品都來不及拿走。

來自意大利的瑜伽導師奥塔杜伊（Marta Otaduy）跟他的伴侶事後憶述，他們半夜醒來驚見大火，急急抱走2歲兒子。兩人之後只能在外看着本來裝修得舒適美麗的別墅變成焦炭。一些別墅最後燒剩樁柱。

強風令火勢蔓延，導致酒店名為By the Sea的壽司餐廳被燒毀，酒店豪華大堂也被燒至面目全非。消防員用上6個小時才讓火勢受控。暫時未知起火原因。

酒店方面在網站發聲明，稱損失仍在點算中，且在可見將來都會關閉。服務隊伍正與賓客以及旅遊服務合作夥伴密切聯絡，協助他們重新安排以及退款。管理層希望它能在年內重開。

發生火災的度假酒店，由45間建於水上度假別墅組成，別墅房租一晚收費可達5000美元（約3.9萬港元）。它是馬爾代夫首屈一指的度假酒店，有「忘憂天堂」以及「超級富豪和名人的首選熱帶度假勝地」的稱號。

馬爾代夫度假村大火：從現場影片截圖可見，大火已吞噬度假村的建築物。（影片截圖）