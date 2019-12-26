【泰姬陵危機】技藝傳承缺乏　未來修繕前景堪憂

座落於亞穆納河畔的泰姬陵不僅是沙加罕王（Sjaj Jajan）與慕塔芝瑪哈（Mumtaz Mahal）的「愛情宮殿」，更是印度對外的名片，其純白大理石外觀每年吸引數百萬遊客到訪。惟經過歲月洗禮，泰姬陵開始泛黃，又因污染逐漸變綠。 該國最高法院2018年5月狠批政府未能保護泰姬陵，並指示北方邦政府尋求外國組織幫助。難道政府真的束手無策嗎？其實，泰姬陵所在的阿格拉市（Agra）便居住着從前建造泰姬陵的工匠後代，但他們擁有技藝卻不獲當局重視。長此下去，能修護泰姬陵的人只會「買少見少」

泰姬陵危機：建造泰姬陵的工匠定居在阿格拉市，他們的後代仍沿襲傳統工匠技術，卻沒有受到當地政府的重視。維修技術的傳承沒有政府的支持，令人擔心陵墓未來的修繕工作。（VCG）

泰姬陵始建於1631年（亦有一說是1632年），動用成千上萬名工匠、耗用22年打造完成。當年參與工程的工人、工匠隨後亦定居在泰姬陵附近，目前約有5000人，其中包括許多被稱為Pachchikars的建築工人後代，他們仍手握傳統工匠技藝。

即使你（政府）有專業技術，你也沒有好好利用。或者你根本不在乎泰姬陵。 印度最高法院

泰姬陵危機：印度最高法院2018年5月批評政府，沒有利用專業技術保護泰姬陵。（視覺中國）

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阿羅拉（Sandeep Arora）是當地一家旅館的老闆，他指着泰姬陵附近破敗不堪的建築和倒塌的房屋說道：「這個地區是泰姬陵遺產的一部分，我們世世代代都住在這。你看到的所有房子都是在泰姬陵落成後所建。」

他續指，在這裏生活的大多數人，都是為建造泰姬陵付出血汗的工匠後代，但政府卻對他們漠不關心，忽視他們的傳統工藝。

泰姬陵危機：有份參與建造泰姬陵的工匠後代，大部分靠販賣泰姬陵仿製品為生。圖為阿格拉市政府1954年贈送時任中國總理周恩來的禮物。（VCG）

當地導遊卡恩（Shamsuddin Khan）介紹道，街道兩旁都是出售「迷你版」大理石材質的泰姬陵商店，這些仿製品由當地工匠製作。其中一名店主艾哈邁德（Basheer Ahmed）表示：「這不是高薪的工作。如果我們運氣好，一些外國遊客想買泰姬陵的仿製品，我們就能得到幾百盧比。這是我們的謀生方式。」

卡恩指出，政府在運用這些工匠後代的集體知識方面做得還不夠。「他們是建造泰姬陵的工匠後裔。誰能拯救泰姬陵？只有這些工匠。他們知道如何修復泰姬陵，這些已存在他們的基因中，但政府並無採取任何措施保護他們的工藝，更遑論傳承。」