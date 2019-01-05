【印度神廟騷亂】各地女生月事期間禁忌　從不准進屋到無法過河

印度喀拉拉邦（Kerala）的神廟風波持續，涉事薩巴里馬拉神廟（Sabarimala Temple）陷於爭議，源於印度當地不少信眾認為女性有月事是「不潔」，涉事神廟更設有「不准10至50歲女性進入」的禁令。 其實在全球各地，都留有一些針對月經來潮女性的禁忌，部分甚至相當古怪，例如不讓她們過河、不准她們進屋等。以下就是當中的一些例子。

不准參加宗教儀式

在印度地區，當地不少宗教場所都會禁止女性在來經期間參拜。在穆斯林地區，部分清真寺也會限制女性在這段期間入寺。

甚至在華人地區或日本，部分人也仍然有女性月經來潮時不去寺廟參拜的傳統想法。

印度神廟騷亂：薩巴里馬拉神廟過去一直禁止10至50歲女性進廟，至2018年9月印度法院推翻禁令，引來信眾不滿。（路透社）

不准進屋

在印尼、印度和尼泊爾的部分地區，還有尼日利亞一些部落，女性在月經期間不得「回家」，她們不得入屋，經常要在牲畜棚屋睡覺。在尼泊爾偏遠地區，更出現數宗女生因此而死亡的案件。這是因為她們要點火取暖，但最後卻因吸入濃煙而身亡。

尼泊爾婦女並會慶祝潘恰米節（Rishi Panchami），在這天她們會朝拜7位聖人，請求他們原諒她們在全年月經期間的「罪孽」。

月事禁忌：尼泊爾婦女慶祝潘恰米節，她們朝拜聖人，請求他們原諒她們在全年月經期間的「罪孽」。（VCG）

不浸浴不洗頭

在以色列、印度、部分歐洲及南美地區則留有女性在月事期間不浸浴及不洗頭的傳統，部分地方相信在此期間碰水會生病或影響生育能力。她們也盡量少去泳池與沙灘。

月事禁忌：在部分歐洲、以色列、印度及南美地區，留有女性在月事期間不洗頭的習慣。（VCG）

遠離植物

在印度一些地區，女性在來經期間不得觸碰當地人認為是神聖的植物，例如是香草羅勒（basil）。

不觸碰男士

猶太教正統派（Orthodox Judaism）認為女性在月事期間不應觸碰男士。她們在月經結束後，並要在潔淨池行「潔淨禮」。

月事禁忌：加納部分地區禁止女孩在月經期間過河，認為此是「河神的旨意」。（VCG）

不准過河

在非洲國家加納的上丹基拉東地區與阿散蒂地區（Ashant District），當地因傳統習俗分別禁止女孩在月經期間和每星期二過河，指這是「河神的旨意」。

但是該區學生必須過河上學，2018年1月，聯合國兒童基金會（UNICEF）月經衛生大使阿哈珊（Shamima Muslim Alhassan）便曾批評此規定侵犯女孩受教育的權利。

（路透社）