【中美貿易戰】美方代表團即將訪華　領隊格里什是誰？

美國代表團確定下周一至下周二（7日至8日）訪華，中美舉行副部長級磋商，美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）負責率領美方工作組。 格里什是誰？美國《商業內幕》（Business Insider）周六（5日）報道，他與著名鷹派人士、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）親近，意味格里什也可能屬對華鷹派官員。

美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish，左二）將負責率領美方代表團訪華。（USTR Twitter）

《商業內幕》報道，格里什將率領美方代表團，他與萊特希澤親近。報道又引述專家指，兩人可能有相似的世界觀。

美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國問題專家肯尼迪（Scott Kennedy）形容，「萊特希澤是格里什的導師，所以我覺得他們有相似的世界觀。」

格里什是律師出身，畢業於美國杜克大學法學院（Duke University School of Law）。他曾在美國世達律師事務所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP）工作，專注於有關國際貿易法例的訴訟，執業接近20年。

2018年3月，特朗普提名他擔任美國副貿易代表，並獲得參議院通過任命。他負責對亞洲、歐洲、中東事務，以及有關工業競爭的議題。

美國《紐約時報》周二（1日）報道，美國總統特朗普視股票市場為自己的政績，因此愈來愈迫切與中國達成協議，緩和市場不安情緒。但萊特希澤則不希望總統特朗普輕易接受中方開出的「空頭支票」，如暫時增加購入大豆和牛肉。他反之要求中方作出實質改變，如放棄要求美國企業交出有價值的技術作為在中國經商的條件。

（商業內幕）