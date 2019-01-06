竟然咁對貓主子　新加坡男褲襠傳出「喵喵聲」　揭走私4幼崽入境

新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority，ICA）周六（5日）在Facebook貼文說，部門職員上周三（2日）在大士關卡（Tuas Checkpoint）檢查一名駕駛新加坡註冊車輛入境的45歲新加坡籍男子期間，聽到他褲子內傳出喵喵聲。他們進一步檢查時發現其褲內藏匿4隻小貓。

移民與關卡局公開發現小貓的經過，稱職員看到他褲襠有一處凸出來並傳出喵喵聲，於實行進一步檢查。

這案件已交由農糧獸醫局（Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore，AVA）調查，4隻貓目前也正由當局照料以及進行隔離。

移民與關卡局指出，這種走私物品的方式是令人憂慮的源頭之一。之前已有意圖不軌者用類似方法將物品偷運入新加坡。

該部門提醒公眾，走私健康狀況不明的動物入境新加坡可能會將狂犬病（rabies）等外來病（exotic diseases）帶入新加坡國。

根據動物和飛禽法令（Animals and Birds Act），若無執照進口任何動物，違法者可被罰款最高1萬新加坡元或坐牢最長1年，或兩者兼施。

新加坡男褲襠藏貓：被男子塞進褲內的4隻幼貓已交由新加坡農糧獸醫局照料及隔離。從牠們一臉「萌相」看來，似乎已忘了之前的經歷。（新加坡移民與關卡局）

新加坡男褲襠藏貓：涉嫌走私貓隻進入新加坡的45歲男子在通過關卡時，褲襠傳出喵喵聲，繼而被關卡職員發現他褲內一大包「東西」，是4頭小貓。（新加坡移民與關卡局）

（聯合早報／亞洲新聞台）