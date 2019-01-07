荷蘭太空人打錯「911」嚇親控制中心　笑稱「沒派人來有點失望」

國際太空站（International Space Station，縮寫ISS）一名60歲的荷蘭太空人庫帕斯（André Kuipers）最近環繞地球飛行時，竟意外撥打緊急求助電話號碼「911」，使美國太空總署（NASA）位於休斯敦（Huston）的詹森太空中心（Johnson Space Center）陷入一陣恐慌。

事後庫帕斯接受一個訪問時表示，當時他打算聯絡詹森太空中心，而這需要先按下「9」打外線電話，接着再按「011」打國際電話。不過他卻不小心漏按了「0」，結果就變成撥打「911」。

庫帕斯沒有立即注意到自己打錯電話，但太空中心已經收到了求救電話，並觸發了安全警報，一隊保安小組更立即前往查看國際太空站與地球通訊的房間。

庫帕斯說，自己要到第二天才收到一封電子郵件問他「你有沒有致電911？」，那時他才知道犯下錯誤。他笑稱，「他們沒有上來（太空），我有點失望」。

庫帕斯又指，其實在國際太空站上要與地球聯絡非常容易，電話有70%機會接通，但會有很大的時間延遲，「有時對方會將電話掛斷，因為他們想我沒有說話，因此之後當我撥下最後一個號碼，我就會趕快說話」。

另外，英國太空人皮克（Tim Peake）2015年在Twitter上表示，他亦曾經在國際太空站上打錯電話，「我想向那位女士道歉，我打錯電話對她說『你好，請問這是地球嗎？』，這不是惡作劇電話，只是打錯號碼而已」。

（綜合報道）