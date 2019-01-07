英國殘廁設施不足　肌肉萎縮症遊客如廁被迫躺「尿液地板」

美國一名患有脊髓肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy）的男子與女友到英國旅行，在使用殘疾人士洗手間時卻由於設施不夠周全，而被逼躺在滿是尿液的地上。他們拍片把尷尬的情形紀錄下來，希望能喚起大眾關注。

患有脊髓肌肉萎縮症的伯考（Shane Burcaw）2歲開始用輪椅代步，出外時要躺在廁所內更換尿布的檯上使用尿壺如廁。

伯考最近與女友艾爾沃德（Hannah Aylward）到英國倫敦旅行，使用聖潘克勒斯國際火車站（St Pancras International Station）的殘廁時卻遇到許多困難。

影片中可見，殘廁內沒有尿布檯，艾爾沃德抱着伯考，嘗試把他放上馬桶，但馬桶太大，無論怎麼坐，伯考都會掉進去。

伯考和四肢健全的艾爾沃德交往3年，半年前開始拍片，向大眾展示殘疾人士的日常生活，希望破除歧視。（Youtube影片截圖）

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最後，艾爾沃德只能讓他躺在地上。伯考叫道，「噢，地板是濕的，天啊，我躺在滿是尿液的地上。」艾爾沃德也說：「全是濕的！有廁紙黏在我的腳上。」

他們觀察到，英國許多公廁都沒有尿布檯，「不僅對我不便，其他帶着孩子的傷殘或健全人士都需要尿布檯」。

伯考和四肢健全的艾爾沃德交往3年，半年前開始拍片，向大眾展示殘疾人士的日常生活，希望破除歧視。他們的YouTube頻道「Squirmy and Grubs」已有逾12萬人訂閱。

（每日郵報）