說起波羅申科與烏克蘭正教會獲君士坦丁堡撐腰，不得不提莫斯科與君士坦丁堡兩大宗主教區本身千絲萬縷的關係。

【東正教分裂．上】烏克蘭教會脫俄獨立 因父之名的政治鬥爭

困於穆斯林世界的君士坦丁堡

前文提及歷史悠久的君士坦丁堡正教會信徒只有530萬人，拜占庭的歷史符號意義雖大，但位處以伊斯蘭教為主要宗教的土耳其，難免令其日漸式微。

伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）在歷史上曾是東正教、天主教及伊斯蘭教的三教聖所，推崇世俗主義的土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）將之修復及定性為博物館，現任土耳其總統埃爾多安近年卻多次率領政府官員在聖索菲亞大教堂裏讀誦伊斯蘭經文，引起巴爾多祿茂一世不滿。

事實上，這位第270任君士坦丁堡宗主教已屆78歲高齡，其繼任人必須獲得土耳其政府認可，而且要是該國公民，但土耳其國內信奉東正教的希臘裔社群已所餘無幾，君士坦丁堡宗主教之位恐怕難以為繼。上世紀七十年代，土耳其法院下令關閉東正教神學院，也使教會難以培育神父，埃爾多安政府雖然口頭上答應重開神學院，但多年來都沒落實執行。

土耳其伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）在歷史上曾是東正教、天主教及伊斯蘭教的三教聖所。

普京治下宗教復興

相反，成立於1589年的莫斯科正教會已成為規模最大的宗主教區，擁有巨大的財富與逾1.6億信徒，在東正教世界的影響力愈見舉足輕重。加上總統普京對教會的大力支持，令俄羅斯漸漸變成東正教世界的重心。

俄羅斯正教徒在二十世紀蘇共統治期間曾受迫害，在蘇聯末期的正教徒只得三成，但現時七成俄羅斯民眾自認是正教徒，由此可見，俄羅斯東正教在近三十年間強勢回歸。在普京治下，大量土地被撥作宗教用途，修葺或新建的東正教堂數以千計。2009年上任的莫斯科宗主教基里爾（Kirill）素來被視為是普京的親密盟友，過往被指與前蘇聯及俄羅斯情報機構關係密切。

總統普京對教會的大力支持，促使俄羅斯東正教會的復興。（路透社）

在俄羅斯眼中，君士坦丁堡教區信徒稀少，卻擁有首席權，並不合理，所以莫斯科急欲提升宗主教區的地位。2016年2月，俄羅斯促成基里爾與教宗方濟各於古巴歷史性會面。梵蒂岡近年對正教會態度愈趨開放，這次會面獲全球媒體高度關注，亦意味莫斯科宗主教的地位已如同東正教世界領袖。

烏克蘭教會獨立無疑成為伊斯坦布爾抗衡莫斯科的助力，亦彰顯了巴爾多祿茂一世在東正教世界的話語權。可是，烏克蘭國內的教派撕裂最終會走向何方，仍是一個疑團。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《因父之名的政治鬥爭 烏俄東正教分裂》。

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