【關愛座】日本巴士司機籲乘客盡量坐　「站着反而造成困擾」

公共交通工具上的「關愛座」，包括香港在內多個國家或地區都引起爭議，有些人認為只有長者、孕婦或傷健人士才能使用，一些表面上看不出有病痛的座位使用者便遭責罵，甚至被拍照指片上載網絡「公審」。這導致人們往往不敢坐上去，亦有網民揶揄「關愛座」已變成「批鬥座」。 日本有巴士司機Twitter上推文，表示其實希望乘客見到有空位就坐下，這是為行車安全起見，也可減輕司機負擔。

Twitter帳戶「新手公車司機的大叔（新人バス運転手のおっさん）」11月3日有一名40多歲的司機推文稱，關愛座不是健康的人就不能坐，但若有需要的人來到，希望位置能讓給他們。

這位司機說，在他負責駕駛的巴上關愛座太多，出現「不敢坐」的乘客全部站着、但車上有一堆空位的奇怪情況。

他說，身為司機還是希望乘客都能盡量坐下來、不要站着。這樣他能更專心的開車，不需要在巴士開動或煞車時，顧慮會否有人站不穩。乘客如看到空位就坐下來，不但是為了自己，也能減輕司機負擔。

（Twitter）