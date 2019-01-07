英女荷蘭淪為妓女接客要跑數　目睹「同事」遭槍決：她的臉炸開了

荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區是著名景點，櫥窗裏搔首弄姿的性工作者讓遊人看得目不轉睛。荷蘭在2000年將賣淫合法化，以打擊人口販賣和扯皮條，然而一直有女子被拐賣到這裏工作。 英國女子福賽斯（Sarah Forsyth）就是其中一名受害者。1995年，當時只有19歲的福賽斯在報紙上看到一則廣告招聘幼兒保育員。她飛到阿姆斯特丹工作，殊不知一切只是場騙局。約好她在機場碰面的是惡名昭彰的罪犯雷斯（John Reece）。二人一見面，他就偷了福賽斯的護照，並拿着槍把她挾持到妓院工作。

英國女子福賽斯（Sarah Forsyth）在1995年被拐賣至妓院工作。她只是中一名僥倖逃走並生還的幸運兒，尚有更多人仍活在人間地獄中。（影片截圖）

福賽斯和其他被俘虜的女孩像牲畜一樣被買賣和虐待，每天靠一把M&M朱古力維持生命，皮條客還會令她們染上霹靂可卡因毒癮，以便操縱。

福賽斯在回憶錄「女奴」（Slave Girl）中一一敘述自己在這段時期，親眼目睹的無數血腥場面。

皮條客規定每個女孩每晚最少要接18名客人，一名同樣被拐賣的泰國女孩因為沒有達到這個數字而被抓去拍色情虐殺電影（snuff film）。在電影裏，「演員」會在拍攝性愛鏡頭的同時被真的殺死。

福賽斯和其他被俘虜的女孩像牲畜一樣被買賣和虐待，每天靠一把M&M朱古力維持生命，皮條客還會令她們染上霹靂可卡因毒癮，以便操縱。（視覺中國）

福賽斯憶述：「她的臉炸開了，我站在那裏看着子彈粉碎她半個頭。巨大的槍聲剛傳到我耳內，她已跌在地上。」、「然後我看到相機的紅燈、聽到菲林轉動的聲音」，這才明白他們在拍血腥紀錄片。

直到現在，福賽斯還經常夢見那泰國女孩。在噩夢裏，她雙眼透着恐懼，男人舉起槍，子彈射穿她的頭，溫熱黏稠的血肉和骨頭飛濺四周。

還有一次，她看到兩名皮條客激動地爭執，其中一個手起刀落，將另一人斬首。

荷蘭在2000年將賣淫合法化，以打擊人口販賣和扯皮條，然而時至今日，還有女性被綁架販賣到這裏工作。（視覺中國）

她在書中又提到，皮條客會逼手下的妓女玩俄羅斯輪盤，為的是在扣動板機後嘲笑女孩臉上絕望的表情。

身邊的女孩一個一個地消失，有傳聞指，她們都是被捉去拍虐殺電影了。福賽斯在1997年終於鼓起勇氣逃走，她被荷蘭警方送到比利時的安全屋，其後終能回國與母親團聚。

阿姆斯特丹的紅燈區現已成為世界知名景點，每天擠滿好奇張望的遊客，但甚少人知道這裏背後藏着許多駭人聽聞的非法勾當。（視覺中國）

福賽斯站出來指證綁架她的人，當中5人對人口販賣和虐待認罪，但受荷蘭法例所限，她連這些惡人的名字和刑期也無從得知。

同是英國人的雷斯被押解回英國受審，他兩項「導致賣淫罪」罪成，卻只須監禁兩年。

福賽斯獲救後與毒癮搏鬥了10載，身心受創，但她說自己能活下來，已經算幸運。

（綜合報道）