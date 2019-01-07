【新聞背後】沙特阿拉伯男性監護制　套牢女子終身的枷鎖

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）稱遭家人虐待，趁舉家到科威特探親時乘機逃往澳洲，但在泰國曼谷機場轉機時遭沙特官員沒收護照及機票。她將自己反鎖在酒店房內，不登上用來遣返她的客機。 泰國移民部長周一（7日）下午表示，基於安全考量，當天不會將她送往科威特與家人會合。 沙特阿拉伯女權狀況，本在政府允許女子駕車及創業後看來大有改善，然而今次事件再度把輿論的目光，拉到沙特一項法例，就是男性監護制。

在沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）推動的「沙特2030願景」社會改革下，政府對女性限制大大減少。

沙特國王沙勒曼（King Salman）2017年5月下令政府機構雇用女性員工時，不得再要求監護人同意。2017年10月，政府允許女性與家人進入體育館觀看賽事。2018年2月政府放寬對當地女性的限制，允許她們不需獲男性監護人同意，便可開設企業。同年6月起，女性可單獨駕車。

以上種種新政，被視為該國女權進步的象徵。不過，該國每一位女子，不論她的經濟能力或社會地位，仍受男性監護制度的不良影響。人權監察（Human Rights Watch）指它對女性的限制，由她出生到死亡都在存在，因該國將婦女視為「永久的合法未成年人」。

可對女性行動做出限制或規範的男性監護人，可能是她的父親、兄長、丈夫甚至是兒子。身為寡婦的女子，其監護人往往是兒子。

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）稱遭家人虐待，趁舉家到科威特探親時乘機逃往澳洲，但她1月5日在泰國曼谷機場轉機時被沙特官員沒收護照及機票。她將自己反鎖在酒店房內以避免遣返。圖為她1月7日自行拍片的截圖，她在影片中講述被扣留的經過。（路透社）

改革不完整 女子難指望未來

根據「男性監護人制度」，女子在未經男性監護人同意下，不能結婚、在銀行開戶。她們連能否從監獄獲釋，也要得到他們首肯。這些措施動輒左右她們一生，包括發展學業、事業及婚嫁等。她們未來的路怎麼走，完全取決於監護人的善意。有些個案中，男性利用這系統勒索女性家屬。他們要求女子支付大筆款項，換到其同意她們工作或旅行。

沙特王室在2009年及2013年兩次同意廢除監護制，推行改革讓女性更易工作以及容許女性投票與參與選舉。惟這些改革力度有限，出現改變不足、不完整或無效的情況。例如她們往往無法行使公民權利。

沙特的協商議會（Shura Counci）以及一些地方議會都有女議員，但政壇上女權進步的幅度，沒有體現在民間。2015年的選舉中，女性選民僅佔最終整體選民名單10%。有意登記做選民的人，需證明其在選區有居住權，這對很多女子來說是「不可能任務」，因她們的名字往往不會被列入屋契或租賃協議中。

女性面對諸多限制，覺得「沒將來」是很自然的事。正如25歲的扎赫拉所說：「每當有人告訴我，你應要有個『五年計劃』，我都會說我不能。我會有『五年計劃』的話，然後我爸或會不同意。我為什麼要有計劃？」

能夠駕出外出、自主創業，不需經監護人同意求職於政府，固然令該國女性欣喜，然而她們更想爭取的，是人生的自主權與公民權等。圖為沙特阿拉伯2018年6月24日正式踢走全球獨有的女性駕車禁令。當地自1957年開始實施女性駕車禁令，歷時約60年，國內女性終於可以一嘗駕駛的樂趣。（視覺中國）

沙特女性所受限制

出入公共場所必須全身上下包裹嚴實 不能太濃妝或外露皮膚太多 不能進入公立游泳池，只能去私人經營的游泳池，或是女性專用的健身房泳池或水療中心 購物時不可以試穿衣服，就算是進試身室內換穿衣物，仍被視為不恰當的行為

女子須得監護人同意才能做的事

獲得護照 結婚 旅行 租屋 做手術 提請法律索償 求職。政府機構雖已帶頭在招聘時不向求職者監護人徵求同意，但許多私營公司僱主還是要求她們必須取得監護人許可

女子在社會比男性「蝕底」之處