美國駐古巴大使館職員遭聲波攻擊　科學家：聲音可能來自蟋蟀

美國駐古巴多名外交人員2016年11月表示受到「聲波攻擊」，持續聽到高頻率的噪音，導致出現頭痛、作嘔及聽力受損等症狀，事件還一度使兩國關係緊張。不過，兩名科學家上周五（4日）就稱，那些聲音其實是來自「印度短尾蟋蟀」（Indies short-tailed cricket）。

據《紐約時報》報道，美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的斯塔布斯（Alexander Stubbs）與英國林肯大學（University of Lincoln）的蒙特亞萊格雷（Fernando Montealegre-Zapata）一起合作，研究外交人員所保留並由美聯社公布的錄音檔。

當斯塔布斯首次聽到錄音檔時，他想起在加勒比地區進行田野調查時所遇到的昆蟲。他與蒙特亞萊格雷發現，錄音檔中的聲學模式，例如節拍規律和最強的頻率，都和某種昆蟲的的聲音非常相似。

為了找出合適的品種，研究人員分析了佛羅里達大學的北美昆蟲錄音檔數據庫，結果發現印度短尾蟋蟀與錄音檔的聲音很相似。

科學家在分析報告中指出，印度短尾蟋蟀的叫聲「與美聯社公布的錄音檔，在持續時間、脈衝重複率、功率頻譜、脈衝率穩定度和每次脈衝中的振盪次數這些細節都吻合」。

不過斯塔布斯指出，研究結果無法排除美國駐古巴外交人員受到攻擊的可能，「他們感到不適，有可能是因為其他不相關的事情，而不是聲波攻擊，或者他們是以其他方式被當成目標」。

（綜合報道）