美科學家發明「減肥神器」助控制食量　對大腦說謊：已經飽了

無論是為了健康還是外表，許多人都想減肥，雖然知道「注意飲食、勤力運動」這個道理，不過要持之以恆卻很難。美國《福布斯》（Forbes）報道，2015年全球有400萬人死於與過重及癡肥相關的疾病；美國科學家最近發明的一種「減肥神器」或能改善情況。這種裝置讓人只要吃少量食物就有飽足感，在100天的實驗中，老鼠成功減去近40%體重，效果驚人。

由威斯康辛大學麥迪森分校（University of Wisconsin-Madison）科學家發明的「減肥神器」，其實是一塊小於1厘米的晶片。它無需電池，通過微創手術植入人體後，會利用胃部的蠕動產生溫和電脈衝，並傳送給腦神經，讓大腦以為「吃飽」從而抑制飢餓感，使人停止進食。

論文作者之一王旭東（音譯，Xudong Wang）表示，脈衝的強弱對應胃部活動，原理是放大身體的自然反應來控制食量。

研究人員在老鼠身上實驗，結果牠們在100天內減去38%體重。常見的胃繞道手術（gastric bypass）是不可逆轉的，而這種晶片則可以隨時取出。從老鼠體內移除晶片後，牠們的食量和體重又反彈至原本的水平，證明了「奇效」。

王旭東和他的團隊已為發明申請專利，日後會在更大型的動物身上測試，並期待可用在人體。

論文於2018年12月17日在《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表。

（福布斯）