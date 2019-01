【東正教分裂】專訪香港東正教神父　教區獨立誰說了算？

香港亦有兩間東正教堂,一間是由君士坦丁堡宗主教區成立的聖路加正教座堂(Saint Luke Orthodox Church in Hong Kong),另一間則是聖彼得聖保羅東正教堂(Sts Peter and Paul Orthodox Church in Hong Kong),由莫斯科宗主教區創辦。記者前往聖彼得聖保羅東正教堂,向負責教堂事務的遲秋農神父(Fr. Denis Pozdnyaev)(龔神父協助翻譯)了解關於烏俄東正教派分裂的影響。