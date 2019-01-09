法國作家：沒法愛上年紀超過50歲的女人

法國50歲作家穆瓦克斯（Yann Moix）近日接受《瑪利嘉兒》（Marie Claire）雜誌訪問時表示，他沒法愛上年紀超過50歲的女人。然而這番言論卻在網路上引起強烈反彈，更使他成為網友的公敵。

身兼導演及得獎作家的穆瓦克斯，曾經寫下10本小說。他稱：「我比較喜歡年輕女人的身體，就是這麼簡單。25歲女人的身體非同凡響，而50歲女人的身材就沒那麼不凡了」，又表示對日、韓、中的亞洲女性特別有興趣，認為她們是約會首選。

結果他的言論在網路上引起強烈反彈。法國喜劇演員佛伊絲（Marina Foïs）就在twitter上回應說，她快要49歲了，「只剩1年14天的時間可以和他上床」；有網友則嘲笑道，「所有50歲以上的女人都鬆了一口氣」、「請你也放過50歲以下的女人好嗎？」。

另外一名52歲的女記者施耐克（Colombe Schneck）就上傳自己的美臀照片，寫道「你看，這是52歲女子的臀部。你太傻，不知道自己錯過了甚麼」。

有網友則分享一些年逾50歲的荷里活女星照片，包括珍妮花安妮絲頓（Jennifer Anniston）和荷爾芭莉（Halle Berry）等，強調女人年過半百也可以擁有曼妙身材。

對於自己的言論引來諸多不滿，穆瓦克斯回應：「我喜歡那些我喜歡的人，我沒有必要接受口味法庭的審問」。他還指，「50歲的女人也不一定會喜歡我，她們有其他更好的事情要做，不必和一個每天都在寫作讀書的神經病男人在一起，和我相處並不容易」。

（綜合報道）