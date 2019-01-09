日雜誌列「最易上床女大學生」排名捱轟　女生發聯署促道歉

日本男性雜誌《周刊SPA！》2018年12月25日一期刊物裏，一篇文章以「最易上床女大生排名」為主打，惹起非議。有女大生聯署抵制周刊，獲得3萬多人支持，雜誌終在周一（7日）正式道歉。

拡散お願いします！ Japan released an article about a ranking of girls with easy access, specifying universities. #StandUpJapan https://t.co/r5oYoDzYMr pic.twitter.com/Qt61XrZ3X2 — kazu (@kazuuuuuuuus) January 5, 2019

看日劇或日本漫畫，經常會出現「聯誼」活動，想認識異性的一大班男女相約出來吃飯飲酒聚會，類似相親。不過，「聯誼」已經落伍，日本年輕人最近流行「ギャラ飲み」，即男生出錢邀請女生參加聚會喝酒。

雖然這種兼職本身沒有色情成分，但實際上經常出現酒後亂性或女生被灌醉帶走的情況。周刊針對這一點，在特輯內加入「最容易跟男生上床的女大生排名榜」吸引讀者。內文列出5間大學，指這些學校的女學生最「容易得手」，又教導讀者如何哄騙女人、根據衣着及外表判斷對方的開放程度等。

國際基督教大學女生山本和奈於Change.org網站發起聯署，得到逾3.3萬人支持。她表示「我想抗爭，令社會、尤其是這一類出版物停止性化、物化和貶低女性。我們要求《周刊SPA！》收回這篇文章並道歉，以及承諾不再物化女性。」

《周刊SPA！》在輿論壓力下，周一終發表聲明致歉，承認文章冒犯讀者及譁眾取寵，但未提及會否停售該期雜誌。

（綜合報道）