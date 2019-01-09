澳洲墨爾本「地鐵刺客」　座椅插20多根縫紉針　事主急往驗血

香港有「巴士刺客」，澳洲則有「地鐵刺客」。墨爾本一名男子周一（7日）早上乘坐墨爾本都市鐵路（Metro Trains）一班列車上班時，座椅被人插了20多根縫紉針，男子形容「一坐下時感到有東西刺痛我了」，當地警方已展開調查。

阿爾圖薩展示從地鐵座椅中拔出的20多根縫紉針。（Twitter）

阿爾圖薩（Anthony Artusa）當晚立即去驗血，他在Twitter發文提醒其他乘客：「當你乘搭@metrotrains的地鐵時要小心，我今早收到了一個小小的驚喜，坐到座位時發現20多根針。」

他又向傳媒講述事發經過，當天早上8時左右，他搭乘列車並坐下，但隨即感到大腿刺痛，他起初還以為是褲袋內有東西，之後才發現是座位有20多根針，他形容這些針都插進座椅表皮內，他起初看不到，「但我坐下時，它們就露出來了。」

墨爾本都市鐵路請阿爾圖薩提供車廂編號，但他表示當時忙於把針拔出以及檢查其他座位，所以沒留意車廂編號。

墨爾本都市鐵路發言人形容事件是「低劣的刑事毀壞」，公司會深入調查事件，並與警方緊密合作。

澳洲去年全國各地發生多宗生果藏針案，士多啤梨、芒果、香蕉等水果被人插入縫紉針，事件令人心惶惶，亦影響果農生計，澳洲議會其後通過法案，任何人污染食物或假裝自己的食物遭污染，最高監禁刑期從10年增加到15年。

（news.com.au）