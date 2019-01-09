【美國政府停擺】亂局一旦持續　從旅客到孕婦都受影響

美國聯邦政府周三（9日）已踏入局部停擺第19日，如果情況持續至當地時間周五，便會打破華府連續停擺時間最長的紀錄。 雖然未知主張「美國優先」的總統特朗普（Donald Trump）是否希望在任內創下此紀錄，但是停擺亂局一旦持續，多個部門陸續用畢轄下的資助計劃和服務資金，並會對民生有更廣泛的影響，包括領取食物券的民眾、孕婦、出入機場的旅客等。

重要日期

假如華府局部停擺持續至當地時間1月12日，便會讓停擺日數長至22日，打破克林頓政府1995至1996年期間，政府關閉長達21日的紀錄。

另一關鍵日期是1月20日，當天除了是特朗普上任2周年外，亦是國會最近一份決議通過1個月的日子。該決議容許聯邦政府在30日的限期內處理撥款問題。一旦兩黨在當日還未達成共識，停擺時間或會繼續延長。

華府停擺：美國聯邦政府局部停擺已踏入第19天，共和民主兩黨撥款爭持不下。特朗普當地時間周二（8日）晚上發表全國電視講話，繼續遊說民眾支持興建美墨圍牆。（Getty Images）

波及食物券計劃 或牽涉千萬計民眾

美國農業部（Department of Agriculture）是受停擺影響的部門之一，當局轄下的「補充營養援助計劃」（SNAP，或稱食物券）也受到波及。部門表示將動用30億美元（約234億港元）的應急資金維持援助，但金額或不足以覆蓋2月份所需資金的三分之二。

農業部長珀杜（Sonny Perdue）表示，會敦促政府在1月20日前撥款。他表示民眾可能會提早獲得2月份的SNAP援助，惟官員未能對3月或以後的月份作出保證。

SNAP是全美國最大型的糧食援助計劃，根據2018年9月的數據顯示，計劃涵蓋了3800萬名低收入人士，提供了47億美元（約366億港元）的援助。

華府停擺：SNAP是全美國最大型的糧食援助計劃，單在2018年9月便協助了3800萬名需要食物保障的人士。（Getty Images）

母嬰援助計劃同受影響

由農業部資助的另一項目「婦幼營養補助計劃」（WIC）亦逐漸面臨資金短缺。這計劃每年花費約60億美元（約468億港元），援助全國約800萬名有需要的新生母親、嬰兒和5歲以下小童，主要提供食物援助，也有部分用於支援母乳餵哺和購買嬰兒配方奶粉等。

WIC的倡議者指出援助最少可維持至2月中，但專家認為期間福利會逐漸減少。例如WIC可能不會如平常般發放3個月的援助，改為派發1個月；計劃又可能削減或取消新生母親和較年長孩童的援助，以優先支援孕婦和嬰兒等等。

華府停擺：美國WIC援助計劃專門支援新生母遷和嬰孩，但如果停擺持續，相關福利或會逐步減少。（路透社）

機場保安憂無糧出請病假「射波」

美國目前有約1萬名聯邦航空局（FAA）的航空交通管制員、約5.1萬名運輸安全管理局（TSA），以及未知數目的聯邦機場警察仍然「無薪上班」。

美聯社報道指，部分協助保安掃描的人員因為薪金較低，令他們更容易擔心無糧出而請假。另一方面，有約2成的航空交通管制員到達退休年齡，雖然當局聘請了大批人手，但他們憂慮停擺持續會令部分人轉工。

華府停擺亦延遲了國家運輸安全委員會（NTSB）對交通事故的調查和聆訊；海關和邊境保護局（CBP）關閉大量辦公室，或令旅客未能申請供他們快速過關的「全球入境計劃」（Global Entry）。

（綜合報道）