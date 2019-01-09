官網照片改圖失敗　澳洲總理有兩隻「左腳」網民狂笑

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的官方網站上登出了一張家庭照，他和太太、兩名女兒、小狗坐在草地上，氣氛溫馨。不過，眼利的網民發現照片有明顯的改圖痕跡，莫里森的右腳竟然穿着左腳的鞋子，變成總理有兩隻「左腳」。 照片在網絡迅速瘋傳，網民紛紛改圖取笑。

莫里森2018年聖誕節短片中的這張照片十分正常，未知改圖的員工是故意惡搞還是「擦錯鞋」。（Twitter）

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L — Luke (@lukerhn) January 8, 2019

這張照片來自莫里森的2018年聖誕節短片，網民找出原圖比較，發現他當時「雙腳健全」，根本沒有改圖必要。

莫里森的發言人回應事件指相片「是在總理及總理辦公室不知情及沒有授權的情況下，遭總理內閣部（Department of Prime Minister and Cabinet）篡改的」。

RT schnozzman: Yo did I do this right?#Shoegate pic.twitter.com/555hbcaIfb — REAL ANDREW LANDERYOU HOURS (@LanderyouAndrew) January 8, 2019

莫里森周三（9日）在Twitter上傳一張雙腳穿着球鞋的相片，幽默地寫道：「親愛的內閣部：我沒要求你擦鞋，如果你一定要改圖的話，請將注意力放在我（缺少）的頭髮，而不是我的腳！」

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 8, 2019

之前也有其他的澳洲總理被網民笑話，2015年3月，前總理阿博特（Tony Abbott）在塔斯馬尼亞（Tasmania）一個農場參觀時，拿着一個生洋蔥連皮大嚼，影片被廣傳至今，只要在Google搜索欄輸入「Tony Abbott」，第二個建議就是「Tony Abbott onion（阿博特 洋蔥）」，成為了他最著名的「政績」。

（衛報）