亞馬遜行政總裁貝佐斯離婚　全球富豪排行榜隨時大洗牌

亞馬遜（Amazon）創辦人及行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥姬絲（MacKenzie Bezos）周三（9日）宣布離婚。有意見指，二人離婚可能導致全球富豪排行榜發生改變。

根據彭博億萬富豪指數，54歲的貝佐斯總資產達1370億美元（約10737億港元），如果二人平均分配雙方財產，麥姬絲的資產可能會增加至690億美元（約5407億港元），使她成為全球最富有的女性；至於微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）則會奪回全球首富的寶座。



貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥姬絲（MacKenzie Bezos）周三（9日）的聯合聲明表示，「正如我們的家人和親密朋友所知，經過長時間對愛的探索和試行分居後，我們決定離婚，並會繼續以朋友的身份一起生活」，又指如果他們25年前就知道大家會分開，他們仍然會決定在一起。

由於二人的感情一向給外界融洽的印象，亦經常隔空大曬恩愛，如今離婚收場，令人不勝唏噓。貝佐斯曾透露，自己的一天通常會完成一件麥姬絲十分欣賞的事來作結尾，而那就是晚餐後清洗碗碟，他說：「我確信這應該是我所做過最性感的一件事」。

另外貝佐斯2018年4月24日出席一場講座，在回憶創業過程時，當話題談到妻子，連主持人都阻止不了他曬恩愛，「我的妻子是天才小說家，諾貝爾文學獎得主（莫里松，Toni Morrison）是她老師」。

因為貝佐斯離婚，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）或會奪回全球首富的寶座。(視覺中國)

（綜合報道）