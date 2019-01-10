美國遣返非法移民到墨西哥最危險城市　人權組織：送羊入虎口

美國總統特朗普自上台以來，大幅收緊移民政策，並一直指控墨西哥向他們「輸出罪犯和強姦犯」。美國政府除了試圖興建美墨邊境圍牆，每個月都會將一批批墨西哥非法移民遞解出境。 《華盛頓郵報》報道，這些被遣返回國的移民，大多會被美方驅逐到墨西哥邊境城市雷諾薩（Reynosa）。由於當地罪案頻繁，極其危險，有人權組織批評美方做法是公然侵犯人權，是送羊入虎口。

雷諾薩（Reynosa）位於墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）北部，被譽為是該國最不安全的城市。數據顯示，這個60萬人口的城市在2017年至2018年間的殺人犯罪案達225宗；另外還有至少2500人失踪。

截至2018年10月，三分之一被美國遣返到墨西哥的人（約6萬人）會經塔毛利帕斯被驅逐回國，當中約1.65萬人會被遣返到雷諾薩。《華盛頓郵報》報道，美方移民官員通常會在晚上，將非法移民帶到連接美墨邊境的橋樑上，每次遣返人數介乎100到200人。

墨西哥非法移民：《華盛頓郵報》報道，美國政府每個月都會將一批批墨西哥非法移民遞解回墨西哥邊境城市雷諾薩（Reynosa），與雷諾薩一河相隔的就是美國德州伊達爾戈郡。（Getty Images）

這班被遣返的人抵達雷諾薩後，就要無時無刻面臨罪案威脅，甚至一個不幸運就會被綁架。這是因為當地犯罪集團經常以綁架及勒索圖利，他們看準這班被遣返者通當在美國都親戚可以支付贖金，所以不時向他們落手。

墨西哥官員及人權組織批評美方是送羊入虎口，公然侵犯人權。墨西哥新政府則表示，計劃要求美國停止將非法移民驅逐到雷諾薩及其他危險地區，並將他們送到更安全的入境口岸。

（華盛頓郵報）