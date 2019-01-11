英國研究：愈肥腦部愈細　中央肥胖與腦部縮水有關

醫學期刊《神經學》（Neurology）周三（9日）刊登一項英國研究指，中央肥胖與腦部灰質（gray matter）體積有關，愈肥胖者，腦部灰質體積也更小。 研究人員並提醒，灰質萎縮有可能增加患有癡呆症的風險。

英國拉夫伯勒大學（Loughborough University）的研究訪問9652名英國中年人士，量度他們的身高體重指數（BMI）和腰臀比例。按他們設定的標準，BMI的分數高於30的人士屬於癡肥；而男性腰臀比例大於0.9，女性大於0.85的人士則屬於中央肥胖，或肚部比臀部更大。

在這次研究中，約五分之一人歸類為癡肥。研究團隊之後利用磁力共振掃描（MRI）計算參與者的腦部體積。他們同時把年齡、運動量、吸煙和高血壓等可能令腦部縮小的因素計算在內。

結果發現，BMI分數和腰臀比例同時較高的人士，其腦部灰質體積最小。

研究人員哈默（Mark Hamer）指出，身體中央脂肪愈多，腦部尺寸縮水得愈多，兩者之間有線性關係。不過他也表示，目前未能確定是腦部結構的異常變化導致肥胖，還是肥胖導致腦部變化。

研究中，BMI高於30且有高腰臀比例的人，共有1291人，其平均灰質體積為786立方厘米；BMI高於30但沒有中央肥胖者，有514人，平均灰質體積為793立方厘米；另有3025名整體健康的人士，平均灰質體積為798立方厘米。

灰質承載腦部約1000億個神經細胞，白質（white matter）則佈滿聯繫腦部各區的神經纖維。哈默提醒公眾稱，過去有研究顯示腦部灰質萎縮，有可能增加患癡呆症的風險。

另外英國拉夫伯勒大學這次的研究又發現，身體過重與腦部一些特殊區域，例如伏隔核（nucleus accumbens）和殼核（putamen）等的收縮情況有關聯。

（美國有線新聞網絡）